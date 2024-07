Még több izgalmat hozhat a Buckingham-palota látogatása: eddig titkos részeket nyitottak meg

Először nyílik meg a nagyközönség előtt a Buckingham-palota híres erkélyterme, ahol az uralkodó és a királyi család többi tagja különleges alkalmakkor összegyűlnek, mielőtt integetnének az ujjongó tömegnek.

A Buckingham-palota híres erkélye

Fotó: AFP

Mint ismert, a brit királyi család nemcsak a britek számára érdekes, külföldiek is kíváncsiak a híres helyszínekre. A brit királyi család körüli eseményekkel, pletykákkal tele vannak a bulvárlapok, még nagy sikerű sorozat is készült nemrég az uralkodói családról – a The Crown, A korona, amely gyakorlatilag átöleli II. Erzsébet uralkodásának idejét.

Buckingham-palota: kihagyhatatlan program a turistáknak

A király család rajongói órákig képesek várni, szakadó esőben és tűző napon is, hogy megpillanthassák III. Károlyt vagy Kamilla királynét, amikor rövid időre kiállnak az erkélyre, például olyan eseményeken, mint a Trooping the Colour. Ez most egy komoly lehetőség lehet arra, hogy a királyi szemszögből lássák, merre vonult a királynő, merre vonul III. Károly – azaz ne csak lentről, a nép között állva szemlélődjenek. A szárny középső szobája valószínűleg a tárlatvezetés leginkább várt része lesz.

Buckingham-palota

Fotó: AFP

A központi teremben egy lótuszvirág alakú üvegcsillár látható, valamint két 18. századi kínai selyem falikárpit, amelyet a kínai császár ajándékozott Viktória királynőnek. A tárlatvezetés során a látogatók végigsétálhatnak a szárny főfolyosóján, és megcsodálhatják Thomas Gainsborough és Thomas Lawrence angol festők, valamint Franz Xaver Winterhalter német festő műveit.

Sajnos a látogatók nem léphetnek ki magára az erkélyre, ahonnan integet rendszeresen a királyi család. A július 15-től augusztus 31-ig szervezett, 45 perces vezetett túrákra a borsos, 75 fontos (35 ezer forintos) ár ellenére már minden jegy elkelt.

