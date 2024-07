Mint írtuk, Caramel most a TV2 Titkok Ramónával című műsor vendége lesz, az előzetesből pedig már kiderült, hogy volt egy időszak, amikor Caramel is kicsit többet gondolt magáról, mint ami benne van - hiszen bárhová ment az országban, nagy szeretettel fogadták, mert a nagy hang mellett ott volt a szegénysorból felkapaszkodott és befutott egyszerű srác története is.

Fotó: TV2

Az adásban bővebben is beszél a Megasztárról és arról, hogy mit érzett, amikor megtudta, hogy a TV2 visszahozza a képernyőre a népszerű tehetségkutatót.

„Én is jöttem a Megasztárba, mint egy esélytelen valaki, kaptam egy lehetőséget a műsortól, az emberektől. Egy ilyen pici lehetőség, hogy azt mondja a zsűri, oké, nézzük meg, vigyük tovább ezt a Caramel gyereket és meglátjuk mi lesz, és ez megváltoztatta az egész életemet. Azt gondolom, hogy olyan picinek tűnik egy ilyen esély, mégis egy életet tud megváltoztatni. Fontos, hogy adjunk lehetőséget a fiataloknak" - mondta.

Mikor meghallottam, hogy újra lesz Megasztár, felszakadt bennem minden, az elmúlt 20 év, a pillanat, amikor én beneveztem a műsorba, az egész életem lepergett előttem.

Azt gondoltam, már nem lesz Megasztár és nem motoszkált ez ott a fejemben. De ahogy jött a hír, újraéltem az egészet, az egész életemet, az én életem teljesen egybeforrt a Megasztárral" - árulta el az énekes.

A műsor teljesen megváltoztatta a zenei piacot

Mint írtuk, 2024 őszén visszatér a Megasztár, amely túlzás nélkül megváltoztatta a magyar zenei piacot. Csak az első évad, 2003-ban olyan előadókat tett ismertté, mint a nyertes Tóth Vera, a másodiknak befutó, azóta A Dalt viszont megnyerő Oláh Ibolya, Gáspár Laci, Dér Heni, Galambos Dorina - ők mind azóta is a popzenei pályán vannak. A második évadot nyerte az addig teljesen ismeretlen, azóta igen sikeres Caramel a szintén aktív Palcsó Tamás előtt, akkor lett ismert Tóth Gabi, aki harmadik lett.

