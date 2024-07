Caramel megijedt, amikor megtudta, hogy kisfia születik

Mint írtuk, Caramel volt legutóbb a TV2 Titkok Ramónával című műsor vendége. Az adásban részletesen kifejtette, hogy volt egy időszak, amikor Caramel is kicsit többet gondolt magáról, mint ami benne van - hiszen bárhová ment az országban, nagy szeretettel fogadták, mert a nagy hang mellett ott volt a szegénysorból felkapaszkodott és befutott egyszerű srác története is, de arról is beszélt, hogy 20 év elteltével mit gondol a Megasztárról, ami teljesen megváltoztatta akkor az életét. A hamarosan zsűritagként visszatérő Caramel az apasággal kapcsolatban is kifejtette gondolatait, utóbbit illetően úgy fogalmazott: csodának éli meg ennek a szerepnek minden egyes pillanatát.

Az énekes felesége, Szilágyi Szilvi 2014 nyarán adott életet közös kislányuknak, Szofinak, második gyerekük, Miron pedig 2022 őszén született meg. Caramel a műsorban azt is elárulta, hogy amikor megtudta, hogy a második gyerekük fiú lesz, nagyon megijedt.

Annyira rajongásig imádom a lányomat, meg imádtam pici korában is, hogy én beraktam magam egy ilyen lányos apuka skatulyába. Kicsit tartottam is tőle, hogy basszus, jön egy fiú. Ilyen kérdések kattogtak bennem, hogy fogom tudni annyira szeretni, mint Szofit? Nem tudtam elképzelni, hogy fogok-e tudni egy másik gyereket úgy szeretni, mint a lányomat

– magyarázta, majd hozzátette: korábban sok minden történt velük, ami erősítette benne a kislánya iránt érzett szeretetét, szerinte például az is, hogy Szofi kisebb korában leukémiával küzdött.

Amikor a lánya kicsi volt, ő nagyon sokat dolgozott, mára pedig már bánja, hogy emiatt sok mindenről lemaradt - ezt a második gyereknél már tudatosan próbálta teljesen másképp csinálni.

Az utóbbi pár évben pont emiatt, hogy lemaradtam a fontos családi dolgokról, meg egyáltalán a kislányomnak a pici baba koráról, ebben is döntést hoztam, hogy a második gyereknél én szeretném minél jobban kivenni a részem. Szóval szeretnék ott lenni, átélni. Ezt meg tudtam valósítani. Nagyon sajnálom, hogy Szofinál nem így volt

– árulta el Caramel, akit bevallása szerint most nagy boldogsággal tölt el, hogy a családja mellett lehet és elegendő időt tölthet a kisfiával.