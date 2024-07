Súlyos mélypontjáról beszélt Caramel

Mint írtuk, 2024 őszén visszatér a Megasztár, amely túlzás nélkül megváltoztatta a magyar zenei piacot. Csak az első évad, 2003-ban olyan előadókat tett ismertté, mint a nyertes Tóth Vera, a másodiknak befutó, azóta A Dalt viszont megnyerő Oláh Ibolya, Gáspár Laci, Dér Heni, Galambos Dorina - ők mind azóta is a popzenei pályán vannak. A második évadot nyerte az addig teljesen ismeretlen, azóta igen sikeres Caramel a szintén aktív Palcsó Tamás előtt, akkor lett ismert Tóth Gabi, aki harmadik lett.

Caramel most a TV2 Titkok Ramónával című műsor vendége volt, az előzetesből pedig kiderül, hogy volt egy időszak, amikor Caramel is kicsit többet gondolt magáról, mint ami benne van - hiszen bárhová ment az országban, nagy szeretettel fogadták, mert a nagy hang mellett ott volt a szegénysorból felkapaszkodott és befutott egyszerű srác története is. "A régi életem az egyik pillanatról a másikra megszűnt... Vannak lelki mélyégek, vannak kudarcélmények, meg vannak sikerpillanatok, amikor az ember elhiszi, hogy ez örökre szól" - mondta Lékai-Kiss Ramónának.

A teljes adás szerdán 14 órától lesz elérhető.

Az ősszel visszatérő Megasztárban ezúttal zsűritagként lesz fontos szerepe Molnár Ferenc Caramelnek.



Nagyon sokat jelent nekem, hogy újra lesz Megasztár. Aki akkor született, mikor én indultam, most húsz éves, felnőtt egy generáció.

A mai napig, amikor írnak rólunk, mindig megemlítik, hogy mi Megasztár felfedezettek vagyunk, a brand összeforrt a nevünkkel. Ez a műsor megváltoztatta az életem, és megváltoztatta a magyar könnyűzenét. Azért vállaltam el a feladatot, mert kötődöm a műsorhoz, nekem fontos, hogy hogyan folytatódik a Megasztár története, felelősséget érzek iránta. Nincs még egy olyan formátum a magyar televíziózás jelenkori palettáján, amit elvállaltam volna. Itt az lehetek, aki vagyok” - tette hozzá a második széria győztese, Molnár Ferenc Caramel.

“Amióta csatlakoztam a TV2-höz öt évvel ezelőtt, azóta az volt az álmom, hogy visszahozzuk a csatorna legemblematikusabb énekes tehetségkutató műsorát, a Megasztárt. Egy egész magyar nemzedék nőtt fel ezen a produkción, tele fantasztikus tehetségekkel és érzelmekkel. Hála a csapatunknak, most ez az álom valóra válik. Alig várom! – mondta Pavel Stantchev, a TV2 vezérigazgatója.

