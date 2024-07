A bugyiját tépkedi újabb fotóján Carmen Electra

Carmen Electra amerikai modell, színésznő, televíziós személyiség, énekes, táncos és szexszimbólum, eredeti neve Tara Leigh Patrick volt. Fotózta a Playboy, szerepelt a Baywatch-ban, de a Horrorra akadva, a Csajozós film, a Bazi nagy film, a Spárta a köbön és a Katasztrófafilm nézői is láthatták. 52 éves, de remekül tartja magát, és ezt szereti is megmutatni.

Ami a magánéletét illeti, Dennis Rodman párja volt egy időben, Las Vegasban még össze is házasodtak, de pár nap múlva érvénytelenítették a házasságot. Később a rockzenész Dave Navarro volt a szerelme, 2003-ban összeházasodtak, 2006-ban pedig már el is váltak. Simon Cowell médiaguruval is összehozták a lapok, majd Maximillian Albert "Max" George volt a barátja, aki leginkább a The Wanted fiúbanda énekeseként ismert.

Carmen Electráról itt talál sok meztelen fotót.

A cikk folytatódik, lapozzon!