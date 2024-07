Mintha egy művész formázta volna Charlie Sheen lányának tökéletes testét - képek

A lány követői nem értettek egyet az újabb műtét kérdésében: egyesek szerint még nagyobb mellekre van szüksége, mások szerint viszont jelenleg ideális a megjelenése. Vannak olyanok is, akik aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a jelenleginél is nagyobb implantátumok hát- és mozgásszervi problémákhoz vezethetnek. Sami viszont azzal érvelt az újabb műtét mellett, hogy legalább így kénytelen lenne leszokni a dohányzásról, mivel a "melleivel kapcsolatos" munkát kapott, amihez viszont az kell, hogy nikotinfüggéségétől megszabaduljon, és az újabb műtét pedig remek alkalom lenne arra, hogy ezzel is megbírkózzon.