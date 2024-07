Ezért lesz kétrészes Cher életrajzi könyve

Nagy bejelentést tett Cher, akinek hamarosan megjelenik életrajzi könyvének első kötete. A memoár első része még idén novemberben várható, a második részt azonban csak 2025-ben dobják piacra. Az énekesnő azzal indokolta a két kötetet, mert szerinte túl hatalmas az élet ahhoz, hogy csak egyet írjon belőle.

Már a pontos megjelenési dátumot is közölték, a Cher: The Memoir, Part One, azaz Cher: Memoár, első rész november 19-én jelenik meg a Dey Street Books kiadónál. A második rész 2025-ben következik - jelentette be a kiadó szerdán, ennek egyelőre a pontos dátuma nincs megadva.

Több mint 70 évnyi küzdelem után, hogy a saját feltételei szerint élhesse az életét, Cher végre intim részletességgel, kétrészes memoárkönyvében feltárja az igazi történetét"

- áll a kiadó közleményében.

"A rá jellemző őszinteséggel és humorral, Cher: Az emlékirat nyomon követi, hogyan sikerült ennek a csiszolatlan gyémántnak terv nélkül és kevés önbizalommal az úttörő szupersztárrá válnia, akit a világ több mint fél évszázada képtelen figyelmen kívül hagyni”- írják.

Az első rész az énekesnő korai életét dolgozza fel, amikor diszlexiás gyerekként, ami egyfajta írászavar, egy kaotikus háztartásban élt, valamint a társával, Sonny Bonóval kötött házasságát is bemutatja, azt "a rendkívül bonyolult kapcsolatot, amely világhírűvé tette őket de végül mégis szétválasztotta a párt."

A Sonny & Cher énekes duó néven ismert pár 1964-ben házasodott össze, és együtt vezették a Sonny & Cher Comedy Hour és a The Sonny & Cher Show című műsorokat. Cher 1974-ben adta be a válókeresetet, amelyet egy évvel később véglegesítettek. Az énekesnőnek egy közös gyermeke van Sonny Bonóval, Chaz, és egy másik fia, Elijah Blue Allman, aki második férjétől született, Gregg Allmanntól.

Sonny és Cher szinte elávalaszthatatlanok voltak

Fotó: Leemage via AFP/©MP/Portfolio/Leemage/Marcello Salustri

Cher már az Instagramon is közzétette a könyve borítóját, amelyről először a Today show-ban számolt be, és amelyen egy fekete-fehér fotó látható az arcáról. A 78 éves énekesnő először 2017-ben beszélt a memoárról, tavaly a Hollywood Reporternek azt nyilatkozta, hogy már majdnem készen vannak. Az énekesnő maga is elmondta, hogy az írás folyamata hosszú és nehéz volt.

Teljesen be voltam tojva. Nem tettem bele néhány dolgot, aminek bele kellett volna kerülnie, de kényelmetlen volt számomra.

De mindenképp bele kell írni azokat is, ezért újrakezdtem, mert fel kell vállalnom magam”- mondta Jimmy Fallonnak a The Tonight Show-ban tavaly novemberben.

Úgy tűnik, az életem hosszabb, mint bármely más emberé valaha is volt

Úgy érzem, ezzel bekerülhetnék a Guinness Rekordok Könyvébe. És még mindig megyek!”