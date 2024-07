Újra megmutatta titokzatos barátját Cserpes Laura - képek

Cserpes Laura egy ideje hallgat a magánéletéről, főleg arról, hogy ki az a szerencsés férfi, aki hosszú idő után elnyerte a szívét. Annyit lehet tudni, hogy tavaly decemberben már biztosan egy párt alkottak, hiszen az énekesnő egy videoklipben is megmutatta őt, azonban akkor sem mutatták meg az arcát.

Valószínűleg párja ezúttal civil, és szándékosan döntöttek úgy, hogy nem szeretnék, ha szerepelne a nyilvánosság előtt. Ezelőtt Cserpes több hazai sztárral is egy párt alkotott, korábban Fekete Dávid házastársa volt három éven át, majd egy kis ideig együtt volt a néhai Berki Krisztiánnal, majd Gyurta Dániellel is, ezért sem meglepő, ha élvezi, hogy jelenleg nem nyilvános a szerelemi életük.

Az utóbbi időben azonban egyre bátrabban posztol a közösségi oldalán, elsősorban saját magáról ontja a bikinis fotókat, hiszen elképesztő fogyását szívesen mutatja meg a követőinek is, hiszen régóta küzdött már a túlsúllyal az inzulinrezisztenciája miatt, amit végre szinten tudnak tartani. Most azonban nemcsak magát mutogatja merész fotókon, hanem a boldogságát is, ugyanis romantikus fotókon mutatta meg rejtélyes párját, akivel a felvételek alapján a Balatonon romantikáztak.

A képek között lapozhat:

Hamarosan jön az Ázsia Expressz

Az Ázsia Expressz új évadának sztárpárjai: a TV2 műsorvezetői, Till Attila és Stohl András; Mikes Anna és Krausz Gábor, Cserpes Laura és édesapja, Cserpes István, Laky Zsuzsi és Dietz Guszti, Sáfrány Emese és Béres Anett, Jolly és Szuperák Barbara, Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián, Zsigmond Angéla, tartalomgyártó és párja, Mészáros Bende, a műsorvezető változatlanul Ördög Nóra. A kilencedik páros L.L. Junior és fiatal exbarátnője, Dárdai Blanka, ők azonban rejtélyes körülmények között, később csatlakoztak a csapathoz.

Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy életem eddigi legnagyobb kalandja volt, és alig várom, hogy láthassam majd magunkat a TV-ben is, mert nyilván egészen másmilyen volt megélni, mint ahogy ki fog nézni, és én már nagyon kíváncsi vagyok.

Nagyon örülök, hogy Apukámmal élhettem meg ezt az egészet, mert mindketten nagyon sok mindent átértékeltünk az élettel kapcsolatban és egymással kapcsolatban is" - mondta korábban Cserpes Laura a forgatás során átélt élményeiről.