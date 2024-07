Régi nagy NSYNC-sláger támadt fel az új Deadpool-film miatt

Mint ismert, Magyarországon július 25-én mutatták be a mozikban a Marvel-moziverzum egyetlen idei mozifilmjét, a Deadpool & Rozsomákot. Ismét Ryan Reynolds ölti magára a szórakoztató, szabadszájú szuperhős jelmezét, ezúttal is új rendezőt kapott a folytatás: a Deadpool & Rozsomákot az a Shawn Levy rendezte, aki korábban olyan filmeken dolgozott, mint az Éjszaka a múzeumban és annak második része.

A harmadik film nyitójelenetében Deadpool látható,

amint az NSYNC nagy slágerére, a Bye Bye Bye-ra mutat be néhány nagyon ügyes mozdulatot. A Bye Bye Bye az NSYNC harmadik albumán, a No Strings Attached című lemezen szerepel, 2000. januárjában adták ki. Nagy siker, nagy sláger lett, a US Billboard Hot 100 listán negyedik lett, a világ több országában felkerült a top 10-be. Még Grammy-jelölése is volt 2001-ben, mint az év popzenei felvétele, de a U2 Beautiful Day című dala nyert abban az évben.

Nem Ryan Reynolds táncol valójában

Bár a rajongók megdöbbentek azon, hogy Ryan Reynolds ilyen bonyolult koreográfiát megtanult, az igazság az, hogy egyáltalán nem ő volt a maszk mögött, Nick Pauley profi táncos adta elő a mozdulatokat. Az eredeti videoklip a Youtube-on 366 millió megtekintésnél jár.

A popszám most felkapott lett a film miatt, nagyon megy a Tiktokon is. Az Instagramon 57 ezer követővel rendelkező táncos két napja büszkén jelentette a közösségi oldalán, hogy ő adta elő a táncjelenetet. „Én vagyok Dancepool az új Deadpool és Rozsomák című filmben… Ezt a titkot nagyon nehéz volt magamban tartani! El sem hiszem, hogy engem ért a megtiszteltetés, hogy én lehetek Reynolds táncos dublőre az egész film nyitójelenetében! Voltam a premieren, és elég szürreális volt visszanézni a felvételeket. Nem emlékeztem, hogy mit freestyle-oztam, és vicces volt visszanézni!” - írta.

A táncos a forgatás alatt végig komfortosan érezte magát. „Köszönöm a bátorítást és a lelkesedést, amikor felvettetek a fedélzetre. Ez sok célt adott nekem... olyan sokat, amit már régen nem éreztem” – tette hozzá, majd megköszönte ügynöksége munkáját és mindent arra biztatott, hogy nézzék meg a filmet.