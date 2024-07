Ryan Reynolds és Blake Lively lánya megtámadta Hugh Jackmant

Mint ismert, Magyarországon július 25-én mutatták be a mozikban a Marvel-moziverzum egyetlen idei mozifilmjét, a Deadpool & Rozsomák című alkotást. Ismét Ryan Reynolds ölti magára a szórakoztató, szabadszájú szuperhős jelmezét, ezúttal is új rendezőt kapott a folytatás: a Deadpool & Rozsomákot az a Shawn Levy rendezte, aki korábban olyan filmeken dolgozott, mint az Éjszaka a múzeumban és annak második része.

Hugh Jackman, aki először a 2000-es X-Men című filmben alakította Logant, azaz Rozsomákot, a legújabb Deadpool-filmben ismét a karmos szuperhőst alakítja. Bár már több mint két évtizede számtalan filmben játszotta a szerepet, Jackman még mindig tud újat mutatni.

Deadpool & Rozsomák

Fotó: Fórum Hungary

Ryan Reynolds, és felesége, Blake Lively nemrég New Yorkban, a film premier előtti vetítésén jelentek meg, ahol a pár nem csak azt árulta el több hónap titkolózás után, hogyhogy hívják negyedik gyereküket, - kiderült, hogy az Olin névre esett a választásuk - hanem azt is megosztották, hogy több csemetéjük is feltűnik a legújabb Marvel-filmben. Betty például Hugh Jackmannel került konfliktusba:

"Az én négyéves Bettyem feltétel nélkül szereti Hugh-t. Ezt pedig ha kell, erőszakkal is kifejezi.

Megtámadta és megkarmolta őt

- mesélte Reynolds.

Azonban nem csak Betty, hanem a testvérei is megjelennek a képernyőn: Kidpoolt a hétéves Inez Reynolds kelti életre, Babypoolt az egyéves Olin játsza, míg a kilencéves James formálja meg Screaming Mutant - írja a People.

A premieren egyébként egy Peggy nevű mopsz kutya is megjelent. Az eb Dogpoolként szerepel a filmben, az eseményen pedig nagyon stílusosan, jelmezben jelent meg a közönség előtt. A kutya még a talpán is cipőt viselt, mindenki róla beszélt.

A Deadpool-filmek elképesztően sikeresek

Az első két rész bevételei elképesztőek voltak, a 2016-os Deadpool alig 60 millió dollárból készült és világszerte 754 millió dolláros jegyárbevételre tett szert, a két évvel későbbi folytatás, a Deadpool 2. már 110 millió dollárból készült és 660 millió dollárt hozott a mozipénztáraknál.