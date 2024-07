Így néz ki ma, 38 évesen a Dennis, a komisz egykori gyereksztárja - fotó

Valószínűleg sokan emlékeznek még a Dennis, a komisz című filmre, amelyet a korábbi képregények alapján mutattak be 1993-ban. A címszereplő egy ötéves gyerek volt, aki a szülei nyaralása alatt pokollá tette a rá vigyázó idős szomszéd, a mogorva Mr. Wilson (Walter Matthau) életét – mígnem méltó ellenfelére akadt a városban garázdálkodó gazfickó (Christopher Lloyd) személyében.

Walter Matthau és Mason Gamble a Dennis, a komiszban

Fotó: Warner Bros. / Warner Bros.

Az alaptörténet nem véletlenül emlékeztet valamennyire a Reszkessetek, betörők!-ére, hisz a forgatókönyvet a karácsonyi klasszikust is jegyző John Hughes írta, a rendezést Nick Castle-re (Repül a haverom, Kőagy őrnagy, Szép szőke herceg) bízták.

A vígjátékban az említett színészek mellett feltűnt még többek között Joan Plowright, Lea Thompson, Natasha Lyonne vagy épp a Reszkessetek, betörők!-ben Buzzt játszó Devin Ratray, miközben a címbeli Dennist az 1986-os születésű Mason Gamble alakította, aki a filmben kapta a legelső szerepét – állítólag több mint 20 ezer gyerek közül választották ki.

Miben láthattuk még Mason Gamble-t?

Mason Gamble nevéhez összesen tizenhét produkció kötődik az IMDb szerint: 1996-ban a Drágám, add az életed!-ben és a Rossz holdban tűnt fel, miközben A kiválasztott – Az amerikai látnok egyik epizódjában is láthattuk, egy évvel később pedig vendégszerepelt a Vészhelyzetben is. Sorozatok közül a Kate Brasherben játszott hosszabban, a Magánügyekben és a Miami helyszínelőkben egy-egy epizódban jelent csak meg.

Mason Gamble több filmből is ismerős lehet, benne volt a Gattacában, az Okostojásban, A szomszédban, az Asszonysorsokban vagy a Dee Dee Rutherfordban – 2010 óta (vagyis már tizennégy éve) azonban nem szerepelt semmiben, a Golf in the Kingdom volt az (eddigi) utolsó filmje.

A korábbi színészből aztán tengerbiológus lett, az UCLA-n környezettudományt is tanult, környezetmérnökként doktorált. Ma már 38 éves, a következő oldalon nézze meg egy frissebb fotóját!