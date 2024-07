Dér Henit melltartós fotója miatt alázták meg - fotó

Dér Heni és férje, Bakos Gergely első gyereke 2021-ben született, ekkor az énekesnő kevésbé foglalkozott azzal, hogy milyen lesz a teste a szülést követően. Nem sokkal később kiderült, hogy érkezik a második baba, a kis Blanka 2023 júliusában született, hamarosan egyéves lesz. Dér Heni a második terhessége alatt is sokat edzett, ami miatt már akkor is sokan támadták, hiszen követői úgy gondolták már akkor is, hogy túlzásba viszi és hiúságból edz folyamatosan, de őt ez egyáltalán nem érdekelt, azóta sem hagyott fel a testmozgással.

A Megasztár egykori énekesnőjét mindig is sok kritika érte a testalkata miatt, most azonban a legújabb fotója elképesztő indulatokat váltott ki egyesekből, mleyen sportmelltartóban pózol. Dér Heni a kép mellett elárulta, hogy futás után készültek a felvételek róla, és kisfia, Beni készítette a sportos anyukáról.

Bár az énekesnőt látszólag nem igazán zavarják a bántó megjegyzések, most nagyon durva hozzászólások érkezetek a kép alá, de ő egyelőre nem reagált ezekre.

Szép… ha férfi lennél

- írta valaki gúnyosan.

Mi ez a test? A nőiesség szele sem fújta meg!

- szólt hozzá egy másik követője, aki szerint Dér Heni már túlságosan izmos, és ez inkább férfiassá teszi őt.

"Ez egy szép test lenne, de lóg a bőröd nagyon..." - írta valaki visszafogottabban.

Nem tudom miért kell anyaként emlegetni! Persze az! Én is az vagyok két gyereké.

Én is jártam edzeni de ez tényleg egy kicsit férfias! Olyan gyönyörű nő vagy Heni! Ne csináld!" - vélekedett egy követője, aki inkább azokra a kritikákra reagált, akik anyaként kritizálták Dér Henit.

Szép eredmény 2 gyerek után! Kitartó és ügyes vagy

- vedte védelmébe egy másik hozzászóló az énekesnőt, aki mellett sokan ki is álltak a bejegyzése alatt.

A képek között lapozhat:

Dér Heni még 2003-ban lett ismert, akkor jelentkezett a hamarosan újrainduló Megasztár című műsor első szériájába, és akkor több élő adáson is továbbjutott, végül nyolcadik lett. Abból az évadból nagyon sokan maradtak a pályán, akkor tűnt fel Tóth Vera, Oláh Ibolya, Gáspár Laci és Galambos Dorina is. 2006-ban a Sugarloaf énekesnőjeként vált még szélesebb körben ismerté, kiválása után szóló énekesnőként folytatta tovább.