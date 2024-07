Elégedetten fogdossa a melleit az Ellenállhatatlan kísértés sztárja

Chloe Veitch 2020-ban lett igazán ismert az Ellenállhatatlan kísértés című realityvel, de 2018-ban már megnyerte a Miss Supertalent című műsort. A párkereső műsor után a The Circle című realityben bukkant fel hosszabban, 13 részben, majd a Celebrity Hunted és a Celebrity Ghost Trip című műsor következett, ezekben is fontos karakter volt. A Keresem a páromban hét epizódban láthatták a tévézők, idén a Celebrity Ex on the Beach-ben szerepel.

Chloe Veitch egyike volt azon keveseknek a Too Hot To Handle első évadjából, akik nem okoztak nagy drámákat. Élvezte a sorozatban való szereplést és a feladatokat, Bolondos, fecsegő személyisége kellemesen elbűvölő volt, ez azonnal a rajongók kedvencévé tette - írták róla akkoriban.

A cikk folytatódik, lapozzon!