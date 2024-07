2020-ban indult az Emily Párizsban című sorozat, amiből eddig három évad került bemutatásra, hamarosan pedig érkezik a negyedik széria is, mely ismét a Netflixen lesz látható. A sokat szidott, de mégis sikeres széria készítője az az Emmy-díjas Darren Star, aki olyan sorozatokat írt, mint a Szex és New York, a Beverly Hills 90210, a Melrose Place. Producerként is tucatnyi sorozat útját egyengette, a Szex és New York esetében 48 rész mellett dolgozott.

A sorozata főszereplője a világhírű zenész, Phil Collins lánya, Lily Collins, szerepe szerint Emily Cooper.A sorozat azzal kezdődik, hogy Emily főnöke, aki Párizsba menne egy évre munka miatt, teherbe esik, elküldi maga helyett az ifjú marketingmenedzsert, Emilyt, aki vígan elfogadja az ajánlatot, még chicagói barátja is belemegy némi hezitálás után.

A harmadik évadban kiderült, hogy Gabriel és Camilla nem házasodott össze, ugyanis a nő közölte, hogy tudja a vőlegénye Emilyt szereti, azonban a párnak hamarosan gyereke születik. Camille vallomása pedig Emily és Alfie kapcsolatára is hatással volt, közel kerültek a szakításhoz. Az évadzáró után a rajongókban számtalan kérdés felmerült, melyre valószínűleg választ is kaphatnak a negyedik évadban. Emilynek döntenie kell, hogy kivel szeretne folytatni az életét, azonban ahogyan eddig is, számtalan meglepetést tartogat majd a sorozat.

Az új évad augusztus 15-én lesz látható a Streaming szolgáltatón, azonban a Bridgerton sorozathoz hasonlóan a Netflix két részre bontotta a szériát, a második etap szeptember 12-én kerül majd bemutatásra - írja a Variety.

Magyar divattervező ruháját viselte az egyik főszereplő

Emily Párizsban című sorozat 3. évadában szerepel a főszereplő fiún Gabrielen (Lucas Bravo) Nanushka kabátja. A kabát a 2022-es tavasz/nyári kollekció Ruben peach darabja.

A tizenöt éve működő magyar divatmárka nemzetközi sikereiben vitathatatlan érdeme van a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelőnek, mely hatalmas lehetőséget látott a Nanushkában, ezért az általuk kezelt EXIM Növekedési Alap 2016 végén úgy döntött, hogy befektet a márkába.