Elkapták Emma Watson zaklatóját

Letartóztatták Oxfordban a 44 éves amerikai férfit, Chad Michael Bustót, aki már korábban is zaklatta a Harry Potter-filmek sztárját, Emma Watsont – most pedig ugyancsak iránta érdeklődött az oxfordi egyetemen, ahol a színésznő jelenleg kreatív írást tanul. Busto egészen az angol tanszékig jutott, de Emma Watsonnal nem sikerült találkoznia: végül már az egyetem elhagyása után, egy közeli téren kapták el a rendőrök.

Az eset még június végén történt, de csak most írt róla a The Sun magazin, amelynek a Heathrow-hoz közeli bevándorlási fogdában, a Colnbrook Immigration Centre-ben magával Bustóval is sikerült beszélnie. A férfi a nyilatkozata szerint nem nagyon érti, miért nézték zaklatónak: "Az állítás azért hangzott el, mert kérdezősködtem. De nem Emma Watson állította" – magyarázta.

Más kérdés, hogy Chad Michael Bustót már tavaly ősszel is letartóztatták New Yorkban, miután az ottani divathéten betört egy öltözőbe, és azt kiabálta, hogy feleségül akarja venni Emma Watsont. Pár héttel azelőtt volt ráadásul egy másik rendőrségi ügye is, akkor épp Drew Barrymore-t kellett miatta lemenekíteni a színpadról interjú közben.

Így jár egyetemre Emma Watson

Emma Watsonról egyébként már korábban mesélte egy csoporttársa, hogy nem úgy jár egyetemre, mint az átlagemberek: "Mivel ő egy híres színésznő, ezért egy konkrét biztonsági csapat vigyáz rá, amikor bent van. A közelmúltban történt néhány incidens, ezért minden szükséges óvintézkedést megtesz a biztonsága érdekében. Szerencséje van, ugyanis a kurzus nagy része online elvégezhető, és csak heti pár napot kell az egyetemre bejárnia" – nyilatkozta a bennfentes, utalva rá, hogy nem Chad Michael Busto volt az egyetlen, aki kíváncsi lett volna a tanulmányait folytató színésznőre.

Emma Watson legutóbb egyébként azzal került be a hírekbe, hogy lesifotók készültek róla és egy titokzatos férfiról, akivel az utcán csókolózott, majd egy pékségben is látták őket együtt. Később aztán kiderült, hogy a férfi szintén az oxfordi egyetemen tanul (jelenleg épp 19. századi irodalomból és gazdaságból készül a doktorijára), ott ismerkedhettek össze a világhírű színésznővel.