A titkos ceremónia után újabb, hatalmas esküvőre készül a Stranger Things sztárja

Nemrég számoltunk be arról, hogy titokban megházasodott a Stranger Thingsben még kiskamaszként megismert Millie Bobby Brown. A 20 éves színésznő párja Jon Bon Jovi 22 éves fia, Jake Bongiovi, akivel tavaly áprilisban jegyezték el egymást. Májusban még csak szűk családi körben ünnepeltek, de már akkor voltak pletykák, melyek szerint hamarosan hatalmas esküvőt is fognak tartani. Úgy tűnik, ez a híresztelés igaznak bizonyult, a The Sun forrásai szerint

nagyban szervezik a nagy napot, ahova rengeteg sztárt is meghívnak.

Állítólag Mark Wright és Michelle Keegan is ott lesznek a második esküvőn, amit az elsőhöz hasonlóan Amerikában tartanak majd.

Évek óta együtt vannak

Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi kapcsolatáról 2021 nyarán indult el a pletyka, miután a fiú megosztott egy közös szelfit az Instagramon. A színésznő elmondása szerint akkor még csak barátok voltak, de már ugyanabban a hónapban látták őket kézen fogva sétálni New Yorkban.

A 2022-es BAFTA-gálán már egy párként jelentek meg, ahogy a Stranger Things negyedik évadának premierjén is – miközben Millie Bobby Brown 2023 elején már az élete párjának nevezte Jake Bongiovit.

Jon Bon Jovi is áldását adta

Jake Bongiovi híres édesapja, Jon Bon Jovi korábban a Radio Andy műsorában adta áldását a párra: Millie Bobby Brownt csodálatosnak nevezte, örült, hogy boldoggá teszi a fiát – így azt sem tartotta különösnek, hogy a fiatalok már az esküvőt tervezik.

"Nem tudom, számít-e a kor. Ha megtalálod a megfelelő partnert, és együtt fejlődtök... Az én tanácsom tényleg annyi, hogy bölcs dolog együtt fejlődni. Úgy érzem, minden gyerekem talált olyan embert, akivel úgy gondolja, hogy együtt tud fejlődni, és akiket mindannyian kedvelünk" – mondta a rocksztár.

