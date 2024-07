A hatodik esküvőjére készül Rubint Réka és Schobert Norbi

Rubint Rékáék eddig öt alkalommal házasodtak össze, három év múlva pedig újabb esküvőn szeretnék kimondani egymásnak az igent, azaz tervezik megtartni a hatodik esküvőjüket is. Rubint Réka most a Mokka vendégeként mesélt arról, hogy férje, Schobert Norbi nemrégiben ismét megkérte a kezét, egy rubintgyűrűvel lepte meg a feleségét.

Norbi nagyon romantikus, mindig ilyen volt. Állandóan feleségül akar venni.

(…) A Norbi megfejthetetlen. Egy annyira romantikával, érzelmekkel teli ember. Ahogy öregszik, egyre jobban. El sem tudom képzelni, mi lesz majd, amikor a Larát az oltárhoz vezeti" - mondta a TV2 reggeli műsorának vendégeként.

Rubint Réka a napokban már a Tények Plusz riportjában is beszélt arról, hogy három év múlva ismét szeretnének majd összeházasodni a férjével,

immár a hatodik alkalommal fog hozzámenni Schobert Norbihoz.

Schobert Norbi és Rubint Réka 2002-ben kötötték össze először az életüket egy polgári szertartáson, majd amikor az edző a harmadik gyerekükkel, Zalánnal volt terhes, akkor egy egyházi esküvőn is kimondták egymásnak az igent. Később Las Vegasban is volt egy spontán esküvőjük, majd a 15. és a 20. házassági évfordulójuk alkalmából is megújították fogadalmaikat. Legutóbb 2022-ben mondtak egymásnak igent.

Bizonyítási kényszere volt, sokaknak akart segíteni

Schobert Norbi rengeteg dolgot átértékelt az életében a sztrókjai óta. A legfontosabbnak most azt tartja, hogy minden napból kihozza a lehető legtöbbet, és mint mondja, ma már nem dolgozza magát halálra, mint ahogy azt az elmúlt 22 évben tette.

Szörnyű bizonyítási kényszer volt bennem, mindenkit le akartam fogyasztani. Nem anyagi okból, egyszerűen csak segíteni akartam az embereken, és ezért néha mondtam egy-két hülyeséget a Facebookon

– ismerte be Schobert Norbi, aki saját szavaival élve: nem akar egy „itthoni rokkantnyugdíjas” lenni, akit a felesége és a gyerekei tartanak el.

Már az unokáiról is beszélt

A családi életük is szóba került. "A három gyerekem nevelésében alig vettem részt. Amikor az első kettő született, olyan szinten én voltam a családfenntartó, napi 16 órát melóztam, hogy ha Réka nincs, akkor család sincs. Régen egyszerűen csak egy anyagi támasz voltam a család számára, egy védőbástya voltam. Akkor tudtam velük szórakozni, ha épp nyaraltunk. (...) Majd jönnek az unokák, és amit nem adtam meg a gyerekeimnek, megadom az unokáimnak. Ez a legfontosabb, hiszen szerintem 3-4 éven belül biztos nagypapa leszek" - mesélte a vágyairól Rubint Réka férje.