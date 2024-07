Szorosan öleli egymást a Farm VIP szerelmespárja - fotó

40 éves lett Balogh Edina, akit a nézők legutóbb a Farm VIP-ban láthattak hosszabban, ahol remekül bírta a megpróbáltatásokat, sőt, szerelemre is talált. "Nehéz bármit is mondani, ez egy nagyon kerek szám... Talán csak annyit, hogy még soha nem volt meglepetésbulim, csodálatos érzés volt megélni, hogy a barátaim, a családom és a szerelmem együtt dolgoztak ezekért a pillanatokért.... Örökké emlékezni fogok erre a születésnapra!... Csak hála és boldogság van a szívemben, mert a legnagyobb kincs a világon enyém, amikor szeretsz és szeretnek! Köszönöm NEKTEK, hogy vagytok nekem!" - írta közösségi oldalán, majd megemlített pár nevet is.

Balogh Edina és Szabó Simon bár nem ragaszkodnak hozzá, de az esküvőre is nyitottak.

Mi már összeházasodtunk a farmon.

De tényleg, van egy ugyanolyan karkötőnk, amit még ott kötöttünk föl, és azóta nem vettük le. Ez nekünk nagyon sokat jelent, nyolc hónapja rajtunk van. Komolyra fordítva a szót, én szeretem elkötelezni magam, és szeretem, ha elköteleződnek mellettem, ehhez viszont idő kell. Nem zárkózom el semmitől, szívesen elvenném Edinát, ha úgy alakul" - mesélte még korábban Szabó Simon.

"Annyira szoros és mély a kapcsolatunk, a bizalmunk, hogy nem érezzük se a baba, se a papír fontosságát.

Egyáltalán nem tartok igényt a házasságra, de Simonnak biztosan nem mondanék nemet.

De ha lenne is esküvő, az nagyon más lenne, mint az első, ami ország-világ előtt zajlott. Azt se bánnám, ha Simonnal csak ketten lennénk" – tette hozzá Balogh Edina.

A műsor alatt alakult ki a rokonszenv

Balogh Edina és Szabó Simon a Farm VIP forgatása alatt kerültek közelebb egymáshoz, azóta pedig elválaszthatatlanok egymástól. Bár egy ideig bujkáltak a nyilvánosság elől, nem mutattak közös fotókat, egyre többször osztanak meg romantikus pillanatokat a közösségi oldalaikon.

Mindketten elváltak, és két gyerek szülei, ezért a közös gyerekvállalást már kizárták a kapcsolatukból, de az esküvőhöz sem ragaszkodnak. Azonban azt elárulták, hogy már össze is kötöztek, új otthonuk Budapest közelében, egy kertvárosi részen található, ugyanakkor a fővárosban is van egy lakásuk.