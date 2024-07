Nagy hőségben is forgatják a TV2 sikersorozatát - fotók

"Az év legmelegebb napjai a Farmom" - írta nemrég Demcsák Zsuzsa, a Farm VIP műsorvezetője. A munka, a forgatás persze nem állat le, akkor sem, ha újabb hőhullám közeleg, a Köpönyeg.hu szerint 36-38 fok is lesz a hétvégén.

Ez az ötödik évad, Demcsák Zsuzsa pedig imádja a forgatást, részben azért is, mert csodás ruhákat adnak rá. "A 45 darab szettemből az egyik... Imádom, hogy olyan darabokba bújhatok, amiket egyébként biztosan nem hordanék, mégis működnek. Sőt!" - írta a minap egy posztban.

Később arról írt, hogy ez olyan munka, amit hétévégén is szeretettel csinál. "Csoda helyszín, idő, stáb, élmények, munka... Az ötödik évad is szenzációs lesz!" - ígérte a műsorvezető. Most pedig négy friss képet mutatott: "Ahogyan azt olvashattátok, július közepén ismét megnyitotta kapuit a Farm! Gáspár Zsoltival együtt minden nap próbára tesszük a celebeket, akiknek áram és technikai eszközök nélkül, elég nomád körülmények között kell bizonyítaniuk rátermettségüket. Izgalmas szereplők, elképesztő fordulatok várnak rájuk" - jelezte. Itt a posztja:

