Fehérneműben fotózták Cserpes Laurát

Az énekesnőként és színésznőként is ismert Cserpes Laura vállalkozó-üzletember apjával, Cserpes Istvánnal vágott bele a nagy kalandba, az Ázsia Expressz új évadjába, tavasszal több héten át forgattak. Cserpes Laura most szexi képeket tett ki közösségi oldalára, ezeken fehérneműben, hálóingben látható:

Mint a nézők is láthatták a korábbi évadokban, a TV2 utazós-kalandozós realityje egzotikus tájakon játszódik, ahol a magyar sztároknak el kell jutniuk egyik pontból a másikba, stoppal, de úgy, hogy nincs náluk se telefon, se térkép, se pénz, se bankkártya, ráadásul a nyelvet sem beszélik. Rengeteg, helyi népszokáshoz, helyi történelemhez köthető feladat színesíti a napokat, és a legtöbb este, amikor épp fáradtan összerogynának egy teljesen idegen ország idegen települése szélén, még neki kell állniuk szállást keresi – persze helyismeret és pénz nélkül, bízván abban, hogy akad a környéken pár jószívű lakos, aki beenged a lakásába, házába két teljesen idegen embert (plusz a ministábot, legalábbis egy rövidebb időre.)

Kiket láthatunk a műsorban?

Az Ázsia Expressz új évadának sztárpárjai: a TV2 műsorvezetői, Till Attila és Stohl András; Mikes Anna és Krausz Gábor, Cserpes Laura és édesapja, Cserpes István, Laky Zsuzsi és Dietz Guszti, Sáfrány Emese és Béres Anett, Jolly és Szuperák Barbara, Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián, Zsigmond Angéla, tartalomgyártó és párja, Mészáros Bende, a műsorvezető változatlanul Ördög Nóra. A kilencedik páros L.L. Junior és fiatal barátnője, Dárdai Blanka, ők azonban rejtélyes körülmények között, később csatlakoztak a csapathoz.

Mikor láthatják a nézők?

"Tényleg csodálatos helyszíneken jártunk, ez minden fáradságért kárpótol bennünket, illetve nemcsak a gyönyörű helyszínek, hanem hogy milyen elképesztően kedvesek és befogadóak a helyiek. Ez így volt a Fülöp-szigeteken is, és így van itt Tajvanon is. A kilenc pár elképesztő elánnal küzd, nyilván, hiszen már tudják nagyjából, hogy mire vállalkoztak. Nagyon-nagyon elszántak, és a stáb is fantasztikus munkát végez, úgyhogy alig várjuk, hogy megmutassuk a végeredményt. Ez idén ősszel következik majd el TV2-n, úgyhogy addig tartsatok ki, mi is ezt tesszük, már tényleg nincs sok hátra" – mondta Ördög Nóra pár hete. Azóta a munka véget ért, mindenki hazatért.

A műsorról itt olvashat rengeteg cikket.