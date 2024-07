Nem állnak szóba egymással a botrány óta a Fekete Vonat tagjai

Ahogy arról korábban írt az Origo, hatalmas botrányba fulladt a Fekete Vonat újra összeállásának első és egyben utolsó koncertje, mely 2023 januárjában rendeztek a Papp László Sportarénában. A húsz év után újra együtt koncertező zenekar a fellépés után szinte azonnal újra fel is oszlott. Állítólag pénzügyi okok állnak a vita hátterében, Beat és L.L. Junior között többször is szóváltás alakult ki az ügy kapcsán, azonban hosszú idő után Mohamed Fatima is megszólalt, haragjáról is beszélt.

A TV2 Titkok Ramónával legújabb részében L.L. Junior beszél erről, a felvétel szerda délután debütál majd. "Ott volt egy digitális rendszer, minden világsztár ezzel dolgozik, az Aréna is ezzel dolgozik évek óta, nem tud tévedni senki és semmi. X millió forint profit volt, nem volt több tízmilliós, mindenkinek, ha jól emlékszem, nagyjából 1,5-2 millióra jött ki per fő a vége. Ennek a többszörösét vették fel és rajtunk keresték, nem is értettük. Ilyen vircsaft után biztos voltam benne, hogy itt semmilyen folytatás nem lesz. Én az én részemet felajánlottam a Cseppkő utcai gyermekotthonnak, csak azért, mert nem szerencsés ilyen pénz. Hiszek a szellemiségben, ha valami vita árán van, nem kell. Tárgyakhoz nem ragaszkodom, csak emberekhez és érzelmekhez" - magyarázta.

„Itt nem volt hibás, ugyanolyan szerződésünk volt, mégis rám lett kivetítve valamiért a dolog" - tette hozzá.

Nem haragszom rájuk, de fáj, hogy elcsesztek olyan méltatlanul egy olyan kultuszt, amit mindenki szeretett.

Fáj, hogy nem csak a romák, a nem romák is szembe lettek köpve, mert ez nagyon rossz. És a Fekete Vonat pont nem erről szólt" - részletezte a rapper a TV2 műsorában.

Azóta sem beszéltek egymással

A botrány miatt több évtizedes barátság ment tönkre. Mohamed Fatima nemrég is elárulta, hogy ő kezdeményezte az együttes feloszlását.

"Én voltam az, aki visszamondta a koncerteket a Fekete Vonat nagykoncertje után.

Én nem akartam már, hogy utána legyen Fekete Vonat, azt gondolom, hogy feltettük az i-re a pontot.

Az a koncert überelt mindent számomra, és én tényleg úgy éltem meg, hogy az éltem koncertje volt. És szokták mondani, hogy a csúcson kell abbahagyni" - magyarázta.