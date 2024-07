Félbeszakadt Azahriah koncertje

Hatalmas tömeg előtt lépett fel a népszerű énekes az Exit fesztiválon, Újvidéken. Azahriah dolgát nehezítette, hogy valaki elfelejtette beállítani a gitárját, így magának kellett ezt megtennie.

Azahriah

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

"Ez a koncert nem csak én vagyok, ez 20-25 ember munkája, akik mind igyekeznek szívüket-lelküket beletenni, szóval egy kib.szott nagy tapsot kérni nekik! Viszont akármennyire is próbálkozik, próbálkoznak a Geriék mindent megtenni azért, hogy professzionális ellátásban részesüljek, így is sikerül balf.szokat felvenni ebbe a menedzsmentbe. Akik nem tudják koncert előtt beállítani nekem a gitáron, amit kell, úgyhogy most én fogom ezt megcsinálni, ezért tartottam ezt a monológot.

Muszáj voltam kitölteni az időt, hogy be tudjam állítani magamnak a gityót, mert az kell!

Úgyhogy most az energiákat, amik eddig rosszak voltak, megragadom a lehetőséget, hogy visszahozzam, hogy olyan jól érezzem magam, mint a koncert előtt!" - írta a Ripost. A Mandiner szerint Azahriah sörözni küldte az embereket, és azt ígérte, hogy tizenöt perc múlva visszatér. Később visszatért, és bocsánatot kért, amiért ilyenre „sikerült” az újvidéki bemutatkozása.