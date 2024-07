Kiderült, lesz-e folytatása az Eufória című sorozatnak

Jó hírt kaptak az Eufória sorozat rajongói, ugyanis nemrég bejelentették hivatalosan is, hogy folytatást kap a történet, és már a forgatások kezdeti időpontját is kijelölték. Sőt, azt is elárulták, hogy mely színészek azok, akik biztosan visszatérnek a harmadik évdara. Azért folytak hónapokig a találgatások, hiszen a sorozat szereplőinek karrierje nagyon beindult, így kérdéses volt, hogy egyéb elfoglaltságaik miatt tudják-e vállalni a folytatást. Az HBO azonban készen áll a folytatásra. Ezidő alatt a szereplők mélyen hallgatak, amikor a megkérdezték őket a sorozat jövőjéről, melynek elsősorban mostani sikerüket és népszerűségüket is köszönhetik. Ekkor még úgy tűnt, senki sem tudja biztosan, hogyan tovább, most azonban változott a helyzet.

A 2019-ben indut tinédzserdrámában olyan sztárok alakítják a főbb karaktereket, mint Zendaya, Sydney Sweeney, Maude Apatow, Hunter Schafer vagy Alexa Demie. A stábtagok tavaly nyáron azonban hatalmas nehézséggel néztek szembe, amikor az egyik fiatal színészük, Angus Cloud július 31-én meghalt Oaklandben, egy héttel azután, hogy a daganatos édesapja életét vesztette. Akkor sokan arra gyanakodtak, hogy a színész öngyilkos lett, ezt az édesanyja cáfolta. Később kiderült, hogy a fiatal színész köönböző dorogok halálos kombinációjától halt meg, amit véletlen túladagolásnak nyilvánítottak a nyomozó hatóságok.

Az Eufória főszereplői már biztosan visszatérnek

Fotó: HBO

Azonban most, túl a megrázkódtatásokon, Francesca Orsi az HBO programozásért felelős ügyvezető alelnöke, és az HBO drámasorozatokért és filmekért felelős vezetője bejelentette, hogy az Eufória harmadik évadának forgatása 2025 januárjában kezdődik.

Nagyon örülök, hogy készen állunk arra, hogy januárban megkezdjük az Eufória forgatását. Nem is lehetnénk boldogabbak, hogy kreatív partnerei lehetünk Sam Levinsonak és ennek a hihetetlen szereplőgárdának

- mondta Orsi.

"Alig várjuk, hogy újra életre keltsük az Eufória új évadát a rajongók számára" - magyarázta az HBO csatorna képviselője.

Az Eufória új évadának forgatása szinte napra pontosan három évvel a 2. évad premierje után kezdődik majd, a média és a rajongók már nagyon várják, lesz-e időugrás a történetben, amit mostanában több produkció is előszeretettel alkalmaz, mint például a Szexoktatás, melynek lezárásában használták ezt a megoldást.