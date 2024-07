Freddie pokolian nehéz időszakáról vallott

Fehérvári Gábor Alfréd, azaz ismertebb nevén Freddie még a TV2 nagysikerű műsorában, a Rising Star tehetségkutatóban tűnt fel, majd a 2016-os Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogatójának győztese lett. Az évek során alaposan megváltozott az élete: két gyereke született, és egy kávézót nyitott a Dunakanyarban.

A Covid-válság ráébresztette arra, hogy nem függhet a megélhetése teljes mértékben a színpadtól. Muszáj volt egy másik bevételi forrást találnia, hiszen a családja anyagi biztonsága mindennél fontosabb számára, azonban nem tudta, hogy mire vállalkozott.

Az első időszak pokolian nehéz volt, hirtelen óriási felelősség szakadt a nyakamba.

Ötvenhat napot dolgoztam megállás nélkül, ami egyértelműen nem egészséges, de szükség volt rá. Mostanra már sokkal könnyebb, hetente nagyjából 2-3 napot dolgozom a kávézóban" - kezdte Freddie.

Az énekes több szerepben is helytáll, ugyanis a színpadon kívül a kávézóban is dolgozik, műsorvezető, édesapa és férj is, ezeket pedig nem egyszerű összeegyeztetnie. Ez élete legváltozékonyabb időszaka, ezt pedig neki, aki szereti megtervezni a napjait, beosztani az idejét, nem egyszerű elfogadnia.

"Az apaság, a család az első, minden más csak ezután jön.

Bár ezeket az éveket biztosan nem fogjuk visszasírni.

Kicsi a korkülönbség a gyerekek között, és még mindketten teljes embert kívánnak, ami az odafigyelést illeti. Amióta apa vagyok, rájöttem, milyen hosszú is tud lenni 10 másodperc.

Talán a folyamatos éberség az, ami a legfárasztóbb

- magyarázta a Story magazinnak.

Kilenc éve van együtt a feleségével

Az énekes kilenc éve ismerte meg a feleségét, akiért a mai napig nagyon hálás, hiszen mindenben támogatja őt, és kitart mellette a nehéz időszakokban is.

A legsötétebb órákban is segít kitartani, segített felépíteni a semmiből az önbizalmam, hogy tartsak ki, hogy ne engedjek el semmit, ami elég fontos ahhoz.

Kiállt mellettem, hátországom volt, bátorított akárhányszor is vált el a könnyű út a helyestől. Lehet, hogy túlzónak tűnik, de nem vagyok benne biztos, hogy ha a támogatása nincs, akkor én énekelnék, zenélnék egyáltalán - írta korábban a közösségi oldalán.