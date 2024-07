Kiderült, miért szakított milliárdos szerelmével az áramlopó Lagzi Lajcsi lánya

A baracskai börtönből nemrég szabadult, áram-, víz- és gázlopás miatt három és fél éves börtönbüntetésre ítélt Lagzi Lajcsi lánya, Galambos Boglárka a 29 évvel idősebb, milliárdos üzletember, Csipak Péter párja volt fél éven keresztül, és a nagy korkülönbség ellenére úgy tűnt, minden rendben közöttük. A kapcsolatukat is sokáig titkolták, amit először nőnap alkalmából vállaltak fel a nyilvánosság előtt, majd ezt követően egyre több közös fotót lehetett látni a közösségi oldalaikon, volt olyan is, amikor szenvedélyes csókot váltottak egymással.

Majd váratlanul bejelentették, hogy fél év együttlét után vége a kapcsolatnak. Most Galambos Boglárka egyik üzlete is váratlanul bezárt, sokan azt gondolták, hogy köze lehet a szakításhoz, ezért most úgy döntött, elárjulja a részleteket, miért döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják.

Szó sincs ilyesmiről, ennek semmi köze a szakításhoz. Ez az üzlet egy úgynevezett pop-up store volt, vagyis egy fix időtartamra béreltem ki, és már akkor tudtam, hogy meddig lesz az enyém.

Külföldön ez már bevett szokásnak számít. Most volt Magyarországon a Forma-1-es Magyar Nagydíj, ezért egy olyan tematikájú bolt nyílt a helyén, hamarosan jön a Sziget fesztivál, akkor pedig szigetes kelengyéket lehet majd ott venni... Lényeg a lényeg, az üzlet bezárásához semmi köze Csipak Péterhez és a szakításunkhoz” - magyarázta a Ripost megkeresésére a nemrég szabadult Lagzi Lajcsi lánya, aki eleinte nem akart túl sok részletet elárulni a szakításról, de a pletykák után úgy döntött, hogy tisztázza a körülményeket.

A pletykákkal ellentétben, senki nem csalt meg senkit. Egyszerűen úgy érzem, ebben a kapcsolatban ennyi volt.

De a szakításunk ellenére én ma is a legnagyobb tisztelettel tekintek Péterre, ami kölcsönös. Jóban maradtunk, nincs harag közöttünk, csak másfelé vitt minket az élet" - magyarázkodott Galambos Boglárka, aki azt is hozzátette, hogy akkor még börtönben lévő apja mindenkinél előbb tudott a kapcsolatáról, és végig támogatta őt a döntésében.

Galambos Boglárka tisztázni akarta a szakítás utáni pletykákat

Fotó: Galambos Boglárka / Instagram

Azt mondja, a nagy korkülönbség is közrejátszott a döntésben, ugyanis nagyon más életszakaszban vannak, más a fontossági sorrend mindkettejüknek és a 29 évvel idősebb férfi számára túl pörgős volt Galambos Boglárka életvitele. Azt viszont határozottan tagadta, hogy Csipak Péter bármilyen módon finanszírozta volna az üzletét, vagy segítette volna a fellendítését.

Egy olyan férfi való mellém, aki ugyancsak bírja és szereti az állandó hajtást. Én sosem leszek az a nő, akinek a párja szponzorálja az életét.

Nekem erre nincs szükségem. Én mindent meg tudok teremteni magamnak. Nekem egy társtól nem egzisztenciális támogatás kell, sokkal inkább lelki" - magyarázta a Best magazinnak Galambos Boglárka, aki azt is leszögezte, hogy most szólalt meg utoljára a kapcsolatukról, de a pletykák miatt tisztázni akarta magát.