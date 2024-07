Itt a Gladiátor II. látványos, magyar előzetese

Kijött a Gladiátor II. látványos, magyar nyelvű előzetese, benne Connie Nielsen, Pedro Pascal, Denzel Washington, Paul Mescal, Derek Jacobi, Tim McInnerny. Pascal mostanában Hollywood (és a nézők) egyik kedvence, olyan produkcióban szerepelt, mint a Narcos, a Mandalóri vagy a szintén sikeres The Last Of Us. Az előzetesben van óriási hajócsata, vízzel elárasztott Colosseum, kegyetlen leszámolás, szerelem és hősies küzdelem, mutatjuk alább:

A filmet 2023. májusában kezdték forgatni: ez Ridley Scott nagy sikerű római kosztümös filmjének, az 5 Oscar-díjjal kitüntetett Gladiátor (2000) folytatása, amelynek marokkói felvételein június 7-én robbanás történt és égési sérülésekkel több stábtagot is kórházba kellett szállítani, s bár szerencsére senki nem halt meg, négy ember még mindig kórházi ápolásra szorult.

Gladiátor II.

