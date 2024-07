Az utcán, egy piros lámpánál kiabált egymással Győzike és L.L. Junior - videó

Különös véletlennek lehetett szemtanúja a budapesti sofőrök egy része, kedden ugyanis a piros lámpánál került egymás mellé Gáspár Győző és L.L. Junior kocsija.

A két celeb legalább annyira meglepődött a találkozáson, mint a körülöttük állók: Győzike egyből elkezdte kamerázni a kollégáját, mire L.L. Junior is videózni kezdte. "Jól van már, more! Ne kamerázzál, more! Szép az új kocsi, kérem szépen, szép az új kocsi, gratulálok!" – kiabált át a másik autóba L.L. Junior, mire Gáspár Győző is visszaszólt, eljátszottak egy kis veszekedést.

A felvételeket mindketten megmutatták korlátozott ideig elérhető Instagram-sztorikban, ezekből láthat alább egy-egy kivágott képet.

L.L. Junior magyaráz Gáspár Győzőnek

Fotó: Instagram/Gáspár Győző

Gáspár Győző videózza L.L. Juniort

Fotó: Instagram/Gáspár Győző

Korábban a Petőfi hídon versenyzett L.L. Junior

Egy hasonló közlekedési helyzetből rendőrségi ügy is lett tavaly, L.L. Junior ugyanis 2023 augusztusában G.w.M-mel versenyzett, a Petőfi hídon száguldoztak a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel (nagyjából 100 kilométer per órával) –, amiről L.L. Junior videót is készített, amelyet a közösségi oldalán is megosztott.

"Ugyanez az ember nemrég azért sírt, hogy minek foglalkozik vele a sajtó, de azért ezt kiteszi storyba úgy, hogy nemrég volt az a bizonyos Árpád hídi gázolás. Nagy autó, kis agy" – summázta akkor egy kommentelő valószínűleg sokak véleményét, mire L.L. Junior őrjöngve hisztériázott, az újságírókat szidta, szerinte elferdítették az ügyet.

A rendőrség így is nyomozni kezdett, közigazgatási és szabálysértési eljárást indított a két rapper ellen – aminek büntetés lett a vége. "A budapesti rendőr-főkapitányság a megengedett sebesség túllépése miatt a két járművezetővel szemben fejenként 90 ezer forint közigazgatási bírságot, valamint 6-6 közlekedési előéleti pontot szabott ki, míg a vezetés közben kézben tartott mobiltelefonnal videózás miatt a jogszabályban rögzített húszezer forint pénzbírságot szabta ki, valamint három közlekedési előéleti pontot rögzített" – állt a rendőrség tavaly szeptemberi közleményében.