Döntött a bíróság a drogosan karambolozó színésznőről

Döntött a bíróság Haley Pullosról, aki 2023-ban alkohol és marihuána hatása alatt okozott súlyos balesetet a pasadenai autópályán. A színésznő áprilisban önként bevonult a börtönbe, ahol összesen 90 napot töltött, a bíróság ezt is beszámította a büntetésébe.

Úgy tűnik, Haley Pullos, illetve ügyvédje jól taktikáztak azzal, hogy a színésznő már ült három hónapot, a bíró és az esküdtek előtt is narancssárga rabruhában jelent meg a tárgyalóteremben – így a már eltelt 90 napon kívül csak feltételes börtönt kapott, illetve részt kell vennie egy kilenc hónapos edukációs programon és privát tanácsadáson.

Mi történt korábban?

Mint írtuk, Haley Pullos 2023 májusában részegen és bedrogozva vezetett az autópályán Pasadenában: a kocsijával átsodródott a szembejövő sávba, majd frontálisan ütközött egy másik kocsival, amely majdnem 100 kilométer per órás sebességgel haladt. A TMZ akkor képeket is közölt a karambolról, azok alapján csoda volt, hogy mindkét sofőr túlélte.

Haley Pullos 2022-ben

Fotó: Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Haley Pullos a balesetkor egyébként a kocsijába szorult, a tűzoltóknak kellett kimenteniük. A színésznő állapotát jelezte, hogy az egyik tűzoltónak állítólag odaszólt, hogy vigyázzon jobban, hisz egy 400 dolláros blúz van rajta. Pullost aztán a kórházban tartóztatták le, ahol a személyzettel szintén agresszíven viselkedett, végül be kellett nyugtatózniuk.

A színésznőt a következő hónapban perelte be a baleset másik szereplője, aki azt állította, hogy a karambol nemcsak az autójában okozott súlyos károkat, de a testén is maradandó sérülések keletkeztek – miközben a bírósági dokumentumban azt is kiemelte, hogy Haley Pullos az ütközés után "jobban törődött egy túlárazott blúzzal, mint a baleset áldozatainak biztonságával és jólétével".

Miben láthattuk Haley Pullost?

Haley Pullos a General Hospital című szappanoperában majdnem 500 epizódban szerepelt 2023-ig, de korábban olyan sorozatokban is feltűnt, mint például a Szellemekkel suttogó, a Dollhouse – A felejtés ára, a Doktor House, az Instant anyu, a Mick kell a gyereknek! vagy az Ashley Garcia táguló világképe.