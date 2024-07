Harry herceg a nyilvánosság előtt alázta meg Kamilla királynét

Harry herceget az elmúlt években rengeteg kritika érte, főleg a Spare (Tartalék) című könyvével vívta ki a közvélemény ellenszenvét, azóta azonban folyamatosan nevetségessé teszi magát. A memoárjában az angol királyi család titkairól is beszámolt. Többek között keményen szidta bátyját, és nyilvánosságra hozta azokat a sérelmeit, amiket a mai napig nem tudott elfeledni, gyakran sajnáltatja magát.

A memoárjában szó esik édesapja, III. Károly király feleségéről, Kamilla királynéról is, akiről soha nem titkolta, hogy mit gondol. A Tartalék című életrajzi könyvben Harry herceg több mint 60 alkalommal említette meg Kamillát, és egy pillanatig sem leplezte, hogy mennyire gyűlöli őt.

Sokáig csak „a másik nő” néven emlegette, és többször is megalázta őt: elmesélte, hogy volt, amikor arra gondolt, hogy Kamilla királyné gonosz mostohaanyaként fog-e vele bánni. Még tovább feszegette a határokat, ugyanis azon is eltűnődött, hogy a hercegné bármire képes azért, hogy Diana hercegné után a trónra kerüljön, még busz alá is lökne valakit, hogy elérje a célját.

Állítása szerint ő és testvére, Vilmos herceg annak idején könyörögtek az apjuknak, hogy ne vegye feleségül Kamillát, azonban később Harry már csak azt tartotta fontosnak, hogy Károly boldog legyen.

"Ő volt a gonosz. Ő volt a harmadik személy a házasságukban. Rehabilitálnia kellett az imázsát" - mondta egy korábbi interjúban.

III. Károly egyébként tiszteletlenségnek tartja, hogy fia a könyvében gúnyt űzött Kamillából, emiatt pedig sokáig haragudott Sussex hercegére - írj a Mirror.

Díja miatt rengetegen kritizálták

Nemrég kiderült, hogy az Invictus Játékokkal kapcsolatos munkájáért vehette át a Pat Tillman-díjat, amelyet az NFL-játékosról neveztek el, aki egy afgánisztáni tűzben halt meg. Harry nem utasította vissza az elismerést, ez pedig sokak szerint sértő, csupán figyelemigénye van szüksége III. Károly király fiának.

Megdöbbentő, hogy miért választottak egy ilyen ellentmondásos és megosztó személyt a díj átvételére.

Vannak sokkal méltóbb díjazottak is. Vannak olyan emberek, akik a veteránok közösségében dolgoznak, és nagyon sokat tesznek értük.