Harry herceg fél, hogy megkéselik Meghan Markle-t

Harry herceg és Meghan Markle 2020 márciusában hagyott fel a brit királyi család magas rangú tagjaiként rájuk háruló hivatalos feladatok ellátásával, és Kaliforniába költöztek. Harry megtarthatta a Sussex hercege címet és helyét a brit trónöröklési sorban is, azonban botrányos múltja és memoárja miatt kivívta a közvélemény ellenszenvét, folyamatosan nevetségessé teszi magát feleségével együtt.

Ennek ellenére III. Károly kisebbik fiának honvágya van, jövőbeli tervei között pedig az is szerepelt, hogy visszatérjen az Egyesült Királyságba. Állítólag hiányoznak neki a régi etoni és katona barátai, akik közül sokan nem látogatták meg, mert nem jönnek ki Meghannal.

Eltökélt szándéka volt, hogy saját állandó otthont találjon az Egyesült Királyságban, részben ezért is folytat jogi lépéseket, hogy a brit adófizetők fizessék a biztonságát. Azonban egyre jobban aggódik a családjáért, és ezét van az, hogy mindig együl látogat Angliába. Többen is megfenyegették, hogy megkéselik, vagy savval öntik le őket, amiről ITV Tabloids on Trial című dokumentumfilmben is beszélt.

"Az Egyesült Királyság számunkra még mindig veszélyes, és elég egyetlen ember, aki olvassa ezeket a dolgokat, hogy ezek alapján cselekedjen.

És legyen szó késelésről vagy savról, vagy bármi másról, de ezek nagyon aggasztanak engem.

Ez az egyik oka annak, hogy nem hozom vissza a feleségemet és a gyerekeket ebbe az országba" - mesélte.

"Az Egyesült Királyság az otthonom. Az Egyesült Királyság központi helyet foglal el gyermekeim örökségében, és ez egy olyan hely, ahol szeretném, hogy otthon érezzék magukat. Ez nem történhet meg, ha nincs lehetőség biztonságban tartani őket.

Nem sodorhatom veszélybe a feleségemet, a gyerekeimet, de magamat sem

- tette hozzá.

A herceg korábban a királyi család többi tagjához hasonlóan közfinanszírozott biztonsági védelemben részesült, de amikor 2020 márciusában ő és felesége, Meghan Markle lemondtak királyi kötelezettségeikről és az Egyesült Államokba költöztek, ez a védelem megszűnt. Harry korábban már kérvényezte a védelmét, ezt azonban elutasították, ugyanakkor azt tervezi, hogy fellebbez a brit kormány határozata ellen - osztotta meg a People.