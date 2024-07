Hatalmas meglepetést okozott koncert közben Harry Styles

Pénteken este adott koncertet Anglia egyik legnépszerűbb nyári rendezvényhelyszínén, a British Summertime Hyde Parkban, azaz a BTS Hyde Park koncertsorzatának részeként a legendás Fleetwood Mac. Az angol-amerikai együttes, mely 1967-ben alakult Londonban, z 1970-es évek elejéig bluest játszott, majd később country-rockot, legnagyobb slágereik a Dreams, a Go Your Own Way, vagy az Everywhere. Sajnos a zenekar tagjai közül már többen meghaltak, 2020-ban gitárosuk, Peter Green, majd 2022 júniusában Brett Tuggle billentyűs, súlyos betegsége következtében, majd decemberben Christine McVie is súlyos daganatos megbetegése következtében kapott agyvérzését követően.

A Fleetwood Mac énekesnője, Steve Nicks megemlékezett halott kolléganőjéről a koncert közben, melyben Harry Styles volt a partnere, aki minden előzetes bejelentés nélkül érkezett a színpadra, a nézők legnagyobb meglepetéseként. Styles magabiztosan állt színpadra, és egy jellegzetes 70-es évekbeli öltönyében lépett oda a mikrofonhoz, míg Stevie Nicks tetőtől talpig rocker volt, teljesen feketébe öltözve.

Harry Styles a rajongóknak a BST Hyde Parkban tartott Stevie Nicks-koncert meglepetésvendégeként mutatkozott be, aki a legendás énekesnővel együtt tisztelgett a néhai Christine McVie előtt. Miután Harry Styles csatlakozott a 76 éves énekesnőhöz a színpadon, együtt előadták a Stop Draggin' My Heart Around és a Landslide című klasszikus slágereket, mielőtt Nicks megemlékezett barátjról és zenésztársáról.

Christine a barátnőm volt, és mindannyiunkat szeretett, ma van a születésnapja

- mondta elérzékenyülve a közönségnek a Fleetwood Mac énekesnője.

Mindannyian segítettetek nekem túllépni [a halálán], és szeretném, ha tudnátok, mennyire hálás vagyok ezért.

- tette hozzá, odafordult Harry Styleshoz.

"Harry, köszönöm neked, köszönjük neked!" - mondott köszönetet a színpadon Stevie Nicks, mind a két előadó elérzékenyült eközben.

Stevie korábban azt mondta, hogy Christine halála öt évtized után az utolsó szöget ütötte legendás rockbandájuk, a Fleetwood Mac koporsójába. A klasszikus felállás - többek között John McVie, Lindsey Buckingham és Mick Fleetwood - 2018-ban a manhattani Radio City Music Hallban léptek fel utoljára együtt. Nem sokkal később Buckinghamet kirúgták, és helyére Mike Campbell énekes-gitáros és Neil Finn zenész került, akik a Fleetwood Machez csatlakoztak a 2018-2019-es An Evening with Fleetwood Mac 88 állomásos turnéjukon, mivel teljesen felcserélődött az eredeti banda, így már Nicks sem érzi a magáénak - írja a Daily Mail.