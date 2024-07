Közel 100 kiló volt a Házasság első látásra sztárja, rá se lehet ismerni - képek

A Házasság első látásra szereplőjét a TV2 hatalmas sikerrel futó párkereső realityjében szerepelt. Azzal a reménnyel jelentkezett a műsorba, hogy megtalálja a megfelelő társát, azonban nem jár sikerrel, Andrissal a zűrös kapcsolatuk után barátok maradtak.

Túlsúlya miatt egyre többen csúfolták, a párkapcsolatai sem működtek jól, ezért úgy döntött, hogy életmódváltásba kezd, sportol, és egészségesen étkezik. Ennek meg is lett az eredménye, ugyanis hatalmas erővel és akarattal fitnesszmodell lett belőle.

Fotó: Dávid Petra/Instagram

"26 évesen egy rossz kapcsolat következtében döntöttem el, hogy változtatok.

Az akkori párom nagyon sokat piszkált az alakom miatt.

Szakítás után dacból akartam lefogyni, majd elkezdtem edzeni - kezdte az Origónak Dávid Petra, aki habár ma már elképesztő változásokon ment keresztül, úgy érzi, hogy szeretne még változtatni a külsején.

Nem vagyok életem formájában.

Nem mondom azt, hogy rosszul érezném magam a bőrömben. Igyekszem azt elfogadni, ami nyilván minden versenyzőnek önmagában a legnehezebb, hogy a hétköznapi életünkben nem úgy nézünk ki, mint a versenyformában.

Sportolok, edzek, fagyizom.

Nekem azt kell tudatosítanom magamban, hogy nekem mi a fontos. Lehet ahhoz ragaszkodni, hogy hogy nézek ki, mert el tudom érni" - magyarázta.

Dávid Petra soha nem titkolta, hogy testképzavara van, amiről a műsorban is beszélt. Azonban ezen igyekszik változtatni. Egyre többen követik őt a közösségi médiában, ezért úgy érzi nem csak magáért, de másokért is felelős. Korábban lemondott mindenről, hogy elérje az álomalakját, azonban mostanra már nem olyan szigorú magával szemben, ha kell egy lángost is megeszik bűntudat nélkül.

Fotó: Dávid Petra/Instagram

"Hatszor vagy hétszer reprodukáltam egy versenyformát úgy, hogy közben lemondtam mindenről. Mondhatni, hogy nem volt életem. Viszont most nyár van. A strandra a hűtőtáskában én is viszek ételt, viszonyt nyugodt szívvel megeszek például egy lángost.

Tök jó, hogy nincs az a görcs, hogy a kalóriákat kell számolnom. Megtehetem azt, hogy kiülök, és beleeszek például egy lángosba.

Van életem, ami többet ér, minta üldöznék egy egy szépségideált, ami lehet, hogy nem is reális" - magyarázta, majd hozzátette, hogy a TikTok-oldalán az egyik követője, aki azt írta neki, hogy meghízott, utána elnézést kért tőle. Leírta, hogy semmi rossz szándéka nem volt ebben a megjegyzésében, ami nagyon ritka, ugyanis inkább az ellenkezőjét tapasztalja.Ezek viszont nem érintik meg, mert mindig esz valami, amibe beleköthetnek.