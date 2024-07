Egyre biztosabb: új párja van a Házasság első látásra sztárjának - kép

Dávid Petra a TV2 nagysikerű párkereső realityjéből lehet ismerős a nézőknek, ahova azért jelentkezett, mert bízott abban, hogy megtalálja a kísérlet során a megfelelő társát.

A műsorban ugyan nem találta meg a társát, azonban úgy tűnik, hogy végre rátalált a szerelem.Többször is megosztott a közösségi oldalán olyan fotókat, ahol a férfival látható: nemrég a strandon, kettesben romantikáztak, a titokzatos hódító pedig az ölében simogatta a személyi edzőként dolgozó lányt.

A TV2 sztárja korábban elárulta, hogy Noszvajon, egy véletlen folytán ismerkedett meg a férfival, és habár nem szeretne többet elárulni a magánéletéről, láthatóan jól érzi magát, és sodródik az árral.

Az az igazság, hogy egy ideje már ismerkedünk, nagyon helyes, és most arra is rá kellett jönnöm, hogy nekem igenis fontos, hogy valaki kisportolt legyen.

Egyelőre nem szeretnék sokat nyilatkozni erről, bár hosszú idő óta nem került hozzám senki ennyire közel. De most már óvatosabb szeretnék lenni, úgy gondolom, hogy ha felvállalok valakit, akkor annak biztosan komolynak kell lennie" - árulta el még korábban.

A Házasság első látásra szereplője nemrég ismét egy közös fotót posztolt a titokzatos idegennek, akinek az arcát egyelőre még mindig homály fedi.

A képen a pár egymás kezét fogja, ami azt jelenti, hogy egye biztosabb, hogy a sztárra ismét rátalált a szerelem.

Fotó: Dávid Petra/Instagram

Egy 70 éves férfi zaklatta

A műsor óta rengeteg üzenetet és ajánlatot kap, nemrég pedig egy idős férfi zaklatta őt megállás nélkül.

"Van egy idős bácsi az edzőteremben, szerintem házas is. Körülbelül 7-8 éve járok ugyanebbe a terembe, azóta ő is itt van, rendszeresen dumál nekem és ajánlatokat is tesz.

Nem vonzódom a hetven év feletti bácsikhoz, ha elképzelem, kiráz a hideg, egy idő után szóltam is neki, hogy hagyja ezt abba.

Amikor az adások elindultak a tévében, írt az edzői oldalamra egy hozzászólást, hogy ez a műsor nagyon nem kellett nekem, mert nagyon lejáratom magam" - mesélte.