Jövőre érkezik sokak kedvenc horrorja, Freddie Prinze Jr. is megszólalt a film kapcsán

A 90-es évek egyik legnépszerűbb horrorja volt a Tudom, mit tettél tavaly nyáron, ami később folytatást is kapott. A horror bemutatása óta közel harminc év eltelt, a Sony pedig úgy döntött, hogy újjáéleszti a klasszikust, azaz reboot készül belőle. Azt viszont, hogy miről fog szólni a a Tudom, mit tettél tavaly nyáron folytatása, az egyelőre még titok, jelenleg is folynak a tárgyalások a készülő filmről, amiről az egyik főszereplő, Freddie Prinze Jr. nemrég mesélt az interjúban.

A színész optimizmusát fejezte ki a folyamatban lévő tárgyalásokkal kapcsolatban, és bár a részleteket véglegesíteni kell, és mindent össze kell hangolni, valószínűleg mindenki elégedett lesz majd a végkifejlettel.

"Semmi nem biztos, amíg alá nem írják a szerződést. Ha sikerül mindent működőképessé tenni – és tudom, hogy a készítők ezért mindent megtesznek, akkor minden rendben lesz" - kezdte a Ray Bronsont alakító színész.

Mindenkinek elégedettnek kell lennie a forgatókönyvvel.

Ismerem Jen Robinsont, a reboot rendezőjét, és nagyon tisztelem őt. Szerintem az olyan emberek, mint ő, jelentik ennek a vállalkozásnak a jövőjét. Szóval sok jó dolog van, ami miatt szeretném megcsinálni ezt a filmet. Motivált vagyok, ami nemcsak a folytatásnak, de a stábnak is köszönhető - nyilatkozta Freddie Prinze Jr..

A pletykák szerint Prinze mellett a film másik sztárja, Jennifer Love Hewitt is tárgyalásokat folytat, hogy visszatérjen a folytatásban, mint Julie James.

A folytatásban több új sztárt is bemutatnak, köztük Camila Mendest a Riverdale-ből, Madelyn Cline-t az Outer Banksból, Jonah Hauer-Kinget A kis hableányból, a Tony-díjra jelölt Sarah Pidgeont, valamint a Mindörökké című film egyik szereplője, Tyriq Witherst, akiknek a konkrét szerepeiket nem hozták nyilvánosságra.

A filmet 2025. július 18-án mutatják majd be, amire már most hatalmas az érdeklődés - írja a The Ecomomic Times.

Miről szól az eredeti film?

Négy fiatal a tengerparton szórakoznak, majd hazafelé tartva elgázolnak egy ismeretlen alakot. A fiatalok pánikba esnek és úgy döntenek, nem szólnak a rendőrségnek, hanem eltüntetik a holttestet. Ez eset után egy évvel rejtélyes üzenetet kapnak, majd egy ismeretlen zaklatja, megfélemlíti, majd szépen sorban megöli őket. Vajon ki éli túl a végső küzdelmet?