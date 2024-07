Hosszú Katinka is ott lehet a Dancing with the Starsban

A háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok Hosszú Katinka idén új szerepben tűnik fel az olimpián: az úszóversenyek szakkommentátoraként láthatják a nézők. A story.hu arról ír, hogy az Eurosport stúdiójában megkérdezték tőle, szeret-e táncolni, amire meglepő választ adott. Az úszónő azt felelte, hogy nagyon, de csak otthon, ahol senki nem látja.

A riporter azonban azt válaszolta, hogy értesülései szerint egy táncos tévéshow-ban fog szerepelni ősszel.

Hosszú Katinka erre elárulta, hogy ez a hír annyiban igaz, hogy tényleg meghívták táncolni a Dancing with the Starsba, de még nem adott választ.

Nem döntötte el, hogy elvállalja-e, de nincs kizárva, azaz előfordulhat, hogy ő is ott lesz a TV2 egyik legnépszerűbb showműsorának következő évadában.

2024 őszén visszatér a népszerű táncos műsor

A Dancing with the Stars a TV2 táncos showműsora a Dancing with the Stars eredeti licence alapján, amelyben 12 közismert ember lép a táncparkettre, hogy megmutassa tánctudását a közönségnek. Táncpartnereik profi magyar táncosokból, valamint feltörekvő ifjú versenyzőkből kerülnek ki.

Az első évadot Gelencsér Tímea és Hegyes Bertalan nyerték meg, a második évadban Tóth Andi és Andrei Mangra lettek a legjobb páros, a harmadik DWTS-győztesek Csobot Adél és Hegyes Bertalan voltak, tavaly pedig Krausz Gábor és Mikes Anna vehették át az első helyezettnek járó hatalmas trófeát.

2024 márciusában Fischer Gábor bejelentette, hogy 2024-ben elindul a műsor ötödik évada, de egyelőre nagy a titkolózás, nem szivárogtak ki nevek Hosszú Katinkán kívül. Minden évben vannak, akik önként jelentkeznének, legutóbb Nyertes Zsuzsa beszélt arról, hogy milyen szívesen szerepelne a műsorban.

"A bakancslistámon van a Dancing with the Stars. Most már nagyon vágyom rá, miután Eszenyi Enikő is volt benne. Gondoltam, hogy most már egy nagymama is elférne a következő évi Dancing with the Starsban. Majd meglátjuk, én boldogan állnék a színpadon, még van annyi energiám" - mondta el a reggeli műsorban Nyertes Zsuzsa, mire Pachmann Péter úgy reagált: „Bízzunk benne, hogy nézik a Mokkát azok, akik erről döntenek.”