Hatalmas, bikinis melleit a kamerába tolva mutogatja magát Hunyadi Donatella - kép

Kiszel Tünde egyetlen lánya, Hunyadi Donatella a Dancing with the Stars legutóbbi évadában tűnt fel, ekkor ismerhette meg jobban a közönség. A fiatal lány elsősorban modellkedéssel foglalkozik már 14 éves kora óta, és eléggé sikeres a szakmában. Felsőfokú tanulmányait nemrég fejezte be a Zeneakadémián, ugyanis elsősorban az éneklés és a zene foglalkoztatja. A tánctudását a TV2 táncos show-ja után is bizonyította a legutóbbi Tina Turner emlékére szervezett koncerten, ahol a Dancing with the Starsban megismert partnerével, Bődi Dénessel léptek fel.

Hunyadi nemrég ünnepelte a 23. születésnapját is, és nagyon boldog volt, hogy sokan felköszöntötték őt.

23 éves lettem! Ez volt életem legjobb és egyben legproduktívabb éve, de a leghálásabb a családomért és barátaimért vagyok, akik minden fontos pillanatban velem ünnepelnek. Szeretlek titeket

- írta születésnapi bejegyzésében a naptárdíva lánya, akinek egyre jobban sikerül kilépnie ismert édesanyja árnyékából.

Kiszel Tünde és Hunyadi Donatella a lány 23. születésnapján

Fotó: Instagram/Kiszel Tünde

Azonban legújabb képének stílusa kísértetiesen hasonlít Kiszel Tünde fotóira, hiszen ő is hatalmas dekoltázsát szokta a középpontba helyezni. Most lánya egy push-up bikinifelsőben jelentkezett a közösségi oldalán egy merész fotóval, mely egy medencében készült róla. A fiatal modell nem szégyellősködött, felpolcolt melleit a kamerába tolva fotóztatta magát, amivel azonban nem nyerte el a követői osztatlan tetszését.

Szép vagy, de azért nem kell a képünkbe tolni a ciciket

- írta egyik követője a meglepően merészre sikerült fotók láttán, de a legtöbben inkább dicsérték a fiatal lány szépségét, aki a fotóival mondott köszönetet barátnőjének, akitől az új fürdőruhát kapta.

A képek között lapozhat:

Sokat bántják külseje miatt

Egy podcastműsor vendége volt Kiszel Tünde lánya, akit sokáig zavart az, hogy édesanyjáról azonosítják be, mintha nem egy egyéniség lenne. Majd inkább az zavarta, amikor elkezdték bántani a külseje miatt, nagyon nehezen tanulta meg kezelni a bántásokat.

Nem értettem miért írnak ilyeneket: távol állnak a szemei egymástól, milyen mély a hangja, miért ilyen mély a hangja, milyen az orra

- mesélte a fiatal lány, akit annyira megviselt a sok bántás, hogy majdnem depressziós lett, de édesanyja és barátai segítségével ma már egyre könnyebb számára ezeket figyelmen kívül hagyni.