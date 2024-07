Megőrülnek a férfiak Kiszel Tünde lányának legújabb fotójáért - kép

Kiszel Tünde egyetlen lánya, Hunyadi Donatella a Dancing with the Stars legutóbbi évadában tűnt fel, ekkor ismerhette meg jobban a közönség. A fiatal lány elsősorban modellkedéssel foglalkozik már 14 éves kora óta, és eléggé sikeres a szakmában. Felsőfokú tanulmányait nemrég fejezte be a Zeneakadémián, ugyanis elsősorban az éneklés és a zene foglalkoztatja. A tánctudását a TV2 táncos show-ja után is bizonyította a legutóbbi Tina Turner emlékére szervezett koncerten, ahol a Dancing with the Starsban megismert partnerével, Bődi Dénessel léptek fel.

Hunyadi nemrég ünnepelte a 23. születésnapját is, és nagyon boldog volt, hogy sokan felköszöntötték őt.

23 éves lettem! Ez volt életem legjobb és egyben legproduktívabb éve, de a leghálásabb a családomért és barátaimért vagyok, akik minden fontos pillanatban velem ünnepelnek. Szeretlek titeket

- írta korábban születésnapi bejegyzésében a naptárdíva lánya, akinek egyre jobban sikerül kilépnie ismert édesanyja árnyékából, és egyre több követője van, akik nem győzik dícsérni őt a bejegyzései alatt.

Kiszel Tünde lánya ugyanis egyre bátrabban mutatja meg magát hiányos öltözetben. Legújabb képein viszont nem vitte túlzásba, mégis megőrülnek érte a férfiak, akik elárasztották bókokkal.

Varázslatos Nő

- írta a fotók alá egy követője.

Még az állam is leesett.

- bókolt egy másik.

Nagyon szép vagy, gyönyörű és csinos szexi csaj!

- árasztották el hasonló megjegyzésekkel Hunyadi Donatella legújabb bejegyzését, aki arra a kérdésére, hogy melyik ruha áll neki jobban a fekete vagy a fehér nem igazán kapott választ.

A modell lány és édesanyja, Kiszel Tünde nemrég még Görögországban jártak, ahonnan szintén ontották magukról a bikinis fotókat, és szemmel láthatólag remekül érezték magukat. Azonban nem mindenkinek tetszik Hunyadi magamutogatása, egyik képénél már kritizálták is emiatt.

Szép vagy, de azért nem kell a képünkbe tolni a ciciket

- írta egyik követője a meglepően merészre sikerült fotók láttán, de a legtöbben inkább dicsérték a fiatal lány szépségét,