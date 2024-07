Együtt van Hunyadi Donatella és Varga Viktor?

Varga Viktor egy hajón öleli Kiszel Tünde lányát, Hunyadi Donatellát – ez látható az eredetileg Varga Viktor Instagram-oldalán megjelent fotón, aminek nyomán a Redditen el is kezdett terjedni a pletyka, hogy a két celeb egy párt alkot.

Hunyadi Donatella és Varga Viktor közös fotója:

"Umm... Alakul valami Varga Viktor és Hunyadi Donatella között?" – tette fel a kérdést az eredeti poszt szerzője, amire többen válaszoltak a kommentek között.

"A testbeszéd kifejező" – írta valaki, mire más így reagált: "Beszédes a kép, simán el tudnám képzelni, hogy van valami. Bár Viktornál sosem lehet tudni".

Mi az igazság?

A helyzetet maga Hunyadi Donatella tisztázta: "Szoktam Redditet olvasni, általában szórakozásból, de azt vettem észre, hogy többnyire csak kombinálnak, és a posztoknak, pletykáknak nincs sok valóságalapja. Ahogy most ennek sem. Viktorral legalább annyira lettem jóba a forgatáson, mint bárki mással. Ez nem egy kivételezett helyzet volt, mindenkivel közvetlen, baráti kapcsolat alakult ki.

Úgyhogy megnyugtatok mindenkit, nincs köztünk semmi"

– mondta a Ripostnak Kiszel Tünde lánya.

Mit mond Varga Viktor?

Varga Viktor egyébként pár hónapja szakított Zsembera Liliánával, akivel négy évig voltak együtt, tévéműsorban is szerepeltek közösen. A szakítás után az énekes egy ideig titokzatoskodott, majd másik nővel is mutatkozott a közösségi médiában – miközben még júliusban is Zsembera Liliána tangás fenekét fotózgatta, vagyis nem igazán lehetett tudni, mi a helyzet a szerelmi életével.

"Most hogy formálódik, és nem csak egy gyerektestem van, azt látom, hogy a lányokat is rendkívül izgatja egy-egy ilyen poszt. Általában viszonozzák is azonnal valahogy privát üzenetben. Úgyhogy ez sok szempontból jó. De

egyáltalán nem keresek barátnőt, nem keresek senkit.

Sőt a társaságukat is mostanában inkább kerülöm. Fél éve csak ezzel az egy dologgal foglalkozom, hogy férfivá váljak, és harcossá!" – mondta Varga Viktor a minap, amikor arról beszélt, hogy miért mutogatja magát folyton meztelenül.