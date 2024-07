Így öleli közös nyaralásukon Krausz Gábor és Tóth Gabi kislányát Mikes Anna - kép

Krausz Gábor a válása után is odafigyel arra, hogy sok időt töltsön a lányával. Az Instagram-oldalán a napokban azt mutatta meg, hogy repülővel viszi nyaralni Hannarózát. Most kiderült, hogy Mikes Anna is velük van - a séf egyik törökországban készült fotóján a táncos ölében látható a tengerparton a kislány.

A páros nemrég kettesben nyaralt

Krausz Gábor és Mikes Anna még a Dancing with the Stars című műsorban ismerkedtek meg. A kemény munkának köszönhetően pedig ők voltak azok, akik a magasba emelhették a trófeát, a séf pedig bebizonyította, hogy nem csak főzni, de táncolni is tud. A páros azóta is boldog párkapcsolatban van, sőt, idén az Ázsia Expressz legújabb évadában is együtt vágtak neki a kalandnak.

Első közös nyaralásukon Olaszországba, Szicíliába utaztak, ami pont olyan volt, mint amilyenre már régóta vágytak.

"Mivel Szicíliát választottuk, és nekem kedvencem az olasz konyha, igyekeztünk minél több kis helyi vendéglőt kipróbálni"- mondta Gábor, aki itthon sem szereti a tömeget, és ez akkor is igaz, mikor külföldön van.

"Találtunk egy-két olyan vendéglőt, ahová csak a helyiek járnak, és kicsit távolabb esik a turisták által látogatott részektől. Egyszerűen zseniális volt mindegyik!

Ez a közös nyaralás arról szólt, hogy azt csináltuk, amihez kedvünk volt, kötöttségek nélkül

- mesélte Krausz Gábor, aki habár megszerette a műsor után a táncot, és meg is ígérte, hogy beépíti a mindennapjaiba, azonban erre még nem került sor.

"Otthon szoktunk, hármasban Hannival.

Annát meglátogattam már, miközben órát tartott, tanított, de táncolni nem táncoltam.

Igazából nem tudom, mi ennek az oka" - magyarázta Krausz Gábor nemrég egy interjúban.

Ekkor azt is hozzátette, hogy nemsokára Törökországba utaznak egy olyan tánctáborba, amit Mikes Anna szervez, és ott naponta kétszer biztosan lesz majd mozgás - minden jel erre mutat, hogy erre az utazásra vitték most magukkal a séf előző házasságából született lányát, Hannarózát is.