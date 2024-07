Hatalmas titkot osztott meg III. Károly királyról az alkalmazottja

III. Károly király még az év elején osztotta meg, hogy rákot diagnosztizáltak nála. Kezdetben visszavonult, és a gyógyulására koncentrált, azonban már hónapok óta rendszeresen részt vesz nyilvános eseményeken is.

Az uralkodó egy korábbi alkalmazottja nemrég beszámolt arról, hogy Károly mennyire szereti a munkáját, emiatt pedig rengeteg dologról képes lemondani. Már korábban is fontosnak tartotta a szolgálatot, emiatt rengeteg időt szánt a kiemelt ügyekre. Az alkalmazott elárulta, hogy a király legtöbbször korán reggel indítja a napját, és késő estig a hivatalos feladataira koncentrál. Mivel számára elsőbbséget élvez a munka, ezért az alkalmazottaktól is elvárja ugyanezt, valamint azt is, hogy a rájuk megbízott feladatot pontosan teljesítsék.

"Alapvetően az emberek szeretnek neki dolgozni, de mindenkire nagy nyomás nehezedik, mert Károly hihetetlenül elfoglalt.

Egyáltalán nem viselkedik úgy, mint egy szörnyeteg, de mivel ő is ember, ezért néha ő is ideges és bosszús.

Sajnos néha veszi a kamera, amikor ez megtörténik" - mesélte az alkalmazott.

Az egykori alkalmazott azt is elárulta, hogy III. Károly király rendszeresen felkészül azokból a témákból, melyekkel foglalkozik, így az egyes találkozókon nem érheti kellemetlen meglepetés. Harry és Vilmos herceg édesapja tiszteli azokat, akik értenek a feladataikhoz, ezért szeret olyan emberekkel együttműködni, akik jól értenek a saját szakterületükhöz - írja az Express.

Botrányt kavart III. Károly király és Vilmos herceg

Károly király, Vilmos herceg, Kamilla királyné és Eduárd herceg is részt vettek a brit királyi család egy magas rangú eseményén, a Bogáncsrend istentiszteleten. Fontos, hogy a mindenkori uralkodó mindig tagja a rendnek, de vannak úgynevezett extra tagok, akik Vilmos herceg, Kamilla királyné, Anna hercegnő és Eduárd herceg. A jeles alkalomból kifolyólag köpenyt, kalapot és különféle ékszereket viseltek, melyről fotó is készült, és felkerült a közösségi oldalakra is, amit több kritika is ért.

"Milyen borzalmas, hogy ez 2024-ben még mindig létezik"- olvasható egy hozzászólás.