Megsértődött Jennifer Aniston a gyerektelen nőket érintő kritikák miatt

Nemcsak Jennifer Anistont, hanem Taylor Swiftet és rajongóit is nagyon felidegsítette a "gyerektelen macskás nőkön" való gúnyolódás, ugyanis a popsztárnak sincs gyereke, viszont van három macskája, így ő is kikérte magának ezeket a szavakat. Egy Twitter-felhasználó meg is osztotta a Time magazin címlapját, amelyen Swift az egyik macskájával pózol, és azt írta mellé: A pokol nem dühöng úgy, mint egy bizonyos gyermektelen macskás hölgy, aki még nem támogatott elnökjelöltet.