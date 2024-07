Hivatalosan is árulja közös luxusházát Jennifer Lopez és Ben Affleck - kép

Folytatódik Jennifer Lopez és Ben Affleck színjátéka, azonban közben újra magukra terelik a figyelmet, és azzal együtt a gyanút, hogy két év után megromlott a házasságuk, és valószínűleg elválnak. Egy ideje már sejteni lehet, hogy valami nincs rendben Jennifer Lopez és Ben Affleck házasságával, de ők ezt minden lehetséges módon igyekeztek tagadni, főleg az énekesnő. Az első pletykák után kínosan ügyelt rá, hogy többször is lefotózzák őket a nyílt utcán, de férje arckifejezése mindig nagyon árulkodó volt, leírt róla, hogy gondjaik vannak a kapcsolatban.

Újabb bizonyíték arra, hogy válságban Jennifer Lopez és Ben Affleck házassága

De arra is fény derült, hogy egy jó ideje már külön élnek, Affleck elköltözött a közös otthonukból Brentwoodba. Az első pletykák a azután indultak el, hogy Jennifer Lopez is házakat kezdett el nézegetni férje nélkül. Az énekesnőt Los Angeles-i riporterek vették észre, amikor Beverly Hillsben nézett meg pár házat egy régi producertársa, Elaine Goldsmith-Thomas társaságában. Így nem meglepő, hogy elkezdték árulni közös állomotthonukat, melyet a házasságkötésüket követően közösen vásároltak meg A sok színjáték hiába való volt, ugyanis egy olyan információ került nyilvánosságra, ami egyértelműen arra utal, hogy válik a sztárpár. Több forrás is megerősítette, hogy Affleck és Lopez a legnagyobb titokban próbálják eladni a közös, több mint 60 millió dollárt érő luxusvillájukat.

Bár egy ideig Jennifer Lopez nagyon igyekezett fenntartani a látszatot, hogy együtt vannak, most úgy tűnik, ő is feladta, az utóbbi időben feltűnően kerülik egymás társaságát, Jennifer Lopez nemrég is férje nélkül utazott el nyaralni. Miután kiszivárogtak a házuk eladásáról szóló első hírek, Jennifer Lopez még vacsorázni is egyedül ment, bár gyönyörű ruhában érkezett, jegygyűrűjét is viselte, mégsem tűnt túl boldognak.

A sztárpár 68 millió dollárért árulja kúriáját, most már nyilvánosan

Mostanra sem javult köztük a helyzet, ugyanis már hivatalosan is árulják a kúriát, melyet 68 milló dollárért kínálnak eladásra. Az ingatlan, amely egy 12 hálószobás és 24 fürdőszobás kúria, 38,000 négyzetméteres telken fekszik, nemrégiben került felújításra, és kínál lenyűgöző kilátást a környező hegyekre. A Beverly Hills egyik legexkluzívabb és legbiztonságosabb részén, a Crestview Manor néven ismert birtokon található, amely magas biztonsági szintet és magánszférát nyújt a lakóinak - írja a Page Six.