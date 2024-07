Így néz ki smink nélkül Jennifer Lopez - fotó

Jennifer Lopez általában vadító képeket tesz ki magáról az Instagramra, fürdőruhában, fehérneműben is sűrűn mutogatja magát, ezzel is bizonyítva, hogy 55 évesen is remek formában van.

Az énekesnő és színésznő ehhez képest most egy meglehetősen szolid képet tett közzé, amelyen smink nélkül, kicsit kócosan, otthoni ruhában látható, némileg egyébként fáradtnak tűnik. Nem tudni, mi volt a szándéka a poszttal (hisz kísérőszöveget nem írt), a kommentek nagy részében azonban így is dicsérték a szépségét, van, aki szerint akkor is jól néz ki, ha egyáltalán nem próbál meg jól kinézni. Íme, a fotó!

Így néz ki Jennifer Lopez smink nélkül:

Mi a helyzet Ben Affleckkel?

Jennifer Lopez mostanában főleg a magánéletével került a lapokba, Ben Affleckkel való viharos házassága ugyanis, úgy tűnik, végleg tönkrement – bár sok mindent nem kommunikáltak hivatalosan.

Annyi biztos, hogy Ben Affleck már új villát vett magának Los Angelesben, miközben a Jennifer Lopezzel közösen vásárolt álomotthonukat épp árulják. Hónapok óta nem élnek már együtt egyébként, sokáig azonban tagadták, hogy gond lenne a házasságukkal.

Miután több eseményen megjelent egyedül, Jennifer Lopez már az 55. születésnapjára, A Bridgerton család ihlette nagyszabású partira sem hívta meg a férjét, sőt a második házassági évfordulójukat is külön, az Egyesült Államok két partján töltötték.

Jennifer Lopez bosszút állna

Korábban arról is nyilatkozott egy ismerősük, hogy Jennifer Lopez bosszút állna Ben Afflecken a válás során, rengeteg pénzt elperelne tőle. Az informátor szerint az énekesnő a színész 150 millió dolláros vagyonának a felére, vagyis 75 millió dollárra (nagyjából 27 milliárd forintra) pályázik – miközben az ő saját vagyonát 400 millió dollárra becsülik.

"Az egyik kevéssé ismert titok, hogy Jennifer fizette a házassági kiadások nagy részét, és most úgy érzi, hogy a férfi tartozik neki. Összeszámolja a magánrepülőgép számláit, a hoteleket és az étkezéseket, a ruhákat, a kávézásokat, a benzint. A magas megélhetési költségeket az ő pénzéből fizették. Ő fizette az oroszlánrészét annak a 60 millió dolláros villának is, amit megvettek. Ben nagyon sok pénzt vett ki belőle, legalábbis ezt állítja" – mondta a bennfentes pár hete.