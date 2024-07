Így néz ki bikiniben a 43 éves Jessica Alba - képek

Nemrég tért vissza egy hosszabb kihagyás után a filmezéshez Jessica Alba, aki a Robbanáspont című filmben látható viszont, melynek premierje júnisban volt a Netflix streaming szolgáltató műsorán. A történet szerint egy képzett kommandóst alakít a különleges erőknél, majd átveszi apja bárját, miután az hirtelen meghal, és hamarosan összetűzésbe kerül a szülővárosában garázdálkodó erőszakos bandával.

A színésznő a kétezres évek egyik legnagyobb szexszimbóluma volt, olyan filmekben láthatták, mint 2003-as Honey, ami elhozta számára a nagy áttörést. Majd feltűnt a Fantasztikus Négyes című szuperhős-filmkben, A kabalapasi című vígjátékba, A Szem című 2008-as horrorban , a Valentin napban, és a nagysikerű Sin City – A bűn városa című filmben is Bruce Willis oldalán. De sorozatban is játszott, ő játszotta a Sötét Angyal főszerepét.

Alba aztán hozzáment Cash Warren filmproducerhez 2008 májusában, akivel azóta három gyerekük született a házasságból: Honor Marie Warren 2008-ban, Haven Garner Warren 2011-ben, és fia, Hayes Alba Warren 2017-ben.

A háromgyerekes édesanyán nem fog az idő, hiszen mai napig kirobbanó formában van, így nem hozzák zavarba a lesiftosók sem, ha épp a tengerparton strandol bikiniben. Most is készült róla, és férjéről pár felvétel Görögországban, amelyen Jessica Alba egy fekete bikninben és egy teljesen átlátszó strandruhában látható, és még a képek szerkesztése nélkül is irigylésre méltó az alakja - írja a Just Jared.

Jessica Alba ritkán oszt meg magáról a saját közösségi oldalán merészebb tartalmakat, pedig egyáltalán nincs takargatnivalója.

A Sin City sztárja elsősorban vonzó külsejének, semmint színészi nagyságának köszönheti hírnevét,

mert bár jelölték Golden Globe-díjra, sokkal többet szerepelt a különböző magazinok legvonzóbb celebjeit rangsoroló összeállításaiban. Így például 2001 és 2014 között többször is felkerült a Maxim Magazine Hot 100-as listájára, 2002-ben a hollywood.com szavazásán az ötödik legszexisebb női sztárnak választották, három évvel később a People magazin az 50, 2007-ben a 100 legvonzóbb sztárjainak listáján szerepeltette, de az FHM és a Playboy is a legszexibb hollywoodi nők közé választotta.