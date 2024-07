Balesete volt Kamilla királynénak

Nemrég Kamilla királyné is részt vett a Wimbledonban tartott tenisztornán, azonban most nem az öltözködése, hanem a balesete miatt került a középpontba. A királyné is részt vett III. Károly királlyal egy rendezvényen Jerseyben, azonban útjuk során megsérült. Kiderült, hogy Kamillának egy rossz lépés következtében kiment a bokája, ez pedig nemcsak kellemetlenül érintette őt, hanem borzalmasan fájt is neki. Az orvosok a segítségére siettek, és kapott egy bokaszorítót, amit egy ideig még biztosan hordania kell majd.

Fotó: AFP/ CHRIS JACKSON / AFP/ CHRIS JACKSON

A vidéki eseményen Károly nagyon közvetlen volt, több iskolás gyerekkel is beszélgetett, ráadásul az egyik helyi lakost, egy 80 éves férfit személyesen köszöntött fel születésnapja alkalmából, miután megtudta, hogy aznap van a születésnapja.

Itt tartózkodásuk során megkóstolták a Károly nevű sört is, azonban Kamilla csak egy kortyot ivott, mert nem akarta, hogy megártson neki - írja a Mirror.

Diana hercegnét utánozta, őrjöngtek az interneten

Kamilla királyné is részt vett a Wimbledonban tartott tenisztornán, azonban megjelenésével alaposan magára haragította az internetet. III. Károly király felesége egy elegáns öltözetben jelent meg, azonban hozzá Lady Dior névre keresztelt táskát választott, melyet még Diana hercegné után nevezték el.

1995-ben Diana hercegné Franciaországban tett látogatást, ekkor pedig Bernadette Chirac, politikus és felesége szeretett volna egy ajándékkal kedveskedni a hercegnének. Bernadette Chirac felvette a kapcsolatot a Dior házzal, akik ajánlottak egy táskát, amelyet Gianfranco Ferré tervezett a márkának. Az impozáns darab bőrből készült, és a Chouchou nevet viselte, majd a Princess nevet kapta. Később a divatház a modellt átkeresztelte Lady Diorra, ezzel utalva Diana hercegnére.

Vilmos és Harry édesanyja nagyon sokszor viselte a táskát, halála után pedig a Dior egyik legnépszerűbb darabja lett. Kamilla királyné eddig soha nem viselte ezt a táskát ezidáig, ezért hatalmas felháborodást váltott ki az internetezők között. Egyesek úgy vélik, hogy teljesen le akarja másolni Dianát, ezzel pedig meggyalázta a hercegné emlékét.