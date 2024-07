Kamilla királyné Diana hercegnét utánozta, őrjöngenek az interneten

Kamilla királyné is részt vett a Wimbledonban tartott tenisztornán, azonban megjelenésével alaposan magára haragította az internetet. III. Károly király felesége egy elegáns öltözetben jelent meg, azonban hozzá Lady Dior névre keresztelt táskát választott, melyet még Diana hercegné után nevezték el.

1995-ben Diana hercegné Franciaországban tett látogatást, ekkor pedig Bernadette Chirac, politikus és felesége szeretett volna egy ajándékkal kedveskedni a hercegnének. Bernadette Chirac felvette a kapcsolatot a Dior házzal, akik ajánlottak egy táskát, amelyet Gianfranco Ferré tervezett a márkának. Az impozáns darab bőrből készült, és a Chouchou nevet viselte, majd a Princess nevet kapta. Később a divatház a modellt átkeresztelte Lady Diorra, ezzel utalva Diana hercegnére.

Vilmos és Harry édesanyja nagyon sokszor viselte a táskát, halála után pedig a Dior egyik legnépszerűbb darabja lett. Kamilla királyné eddig soha nem viselte ezt a táskát ezidáig, ezért hatalmas felháborodást váltott ki az internetezők között. Egyesek úgy vélik, hogy teljesen le akarja másolni Dianát, ezzel pedig meggyalázta a hercegné emlékét.

"Kamilla egy Lady Dior táskával számomra egy hatalmas nem!

Diana hercegné az, aki ikonikussá tette a táskát, mégis ő pózol vele

- írta valaki.

"Ez nem így megy.... Diana forever" - olvasható az X-en (korábbi Twitter) egy hozzászólás.

Korábban egyébként Meghan Markle is viselt Lady Dior táskát 2021-ben és 2022-ben is egy eseményen - írja a Page Six.

Aggódik III. Károly királyért

Kamilla királyné nem nézi jó szemel, hogy Károly rákbetegsége ellenére keveset pihen, és újra visszatért a mindennapi teendőihez. Nemrég a Queen's Reading Room Irodalmi Fesztiválon egy íróval, Lee Childdal beszélgetett, akinek azt is elárulta, hogy hogy van a férje.

"Jól van, kivéve, hogy nem lassít le és nem teszi azt, amit mondanak neki" - vallotta be, mire Child azt felelte, hogy olyan, akár egy tipikus férj

Nem ő az egyetlen családtag, aki aggódik az uralkodóért. Nagyobbik fia, Vilmos herceg úgy gondolja, hogy édesapja a betegség ellenére túl sokat vállal magára, ahelyett, hogy inkább a gyógyulására koncentrálna.