Szinte meztelenül sétált Kanye West felesége az utcán - fotók

Úgy tűnik, Kanye West szereti, ha exhibicionista párja van, hiszen Kim Kardashian volt a felesége, egy ideje pedig Bianca Censorival házas, aki ugyancsak szereti magát mutogatni. West és Kardashian 2012-ben kezdett randizni, majd két évvel később, 2014-ben Olaszországban összeházasodtak. Négy gyerekük született, de az utolsó pár évben már csak az tartotta együtt őket, hogy a gyerekeiket próbálták megvédeni a válás okozta lelki sebektől. 2021-ben váltak el.

A rapper és új felesége most Los Angelesben, egy étteremben jártak, az utcán készült róluk kép. Mint a fotókon látható, Censori alig visel valami ruhát, egy testszínű sztreccsnadrág feszül rajta, illetve a világ egyik legkisebb bikinifelsője, amely épphogy a mellbimbóit takarja.

Kanye West felesége nemrég Párizsban jelent meg a férje nélkül, és szokásához híven igen merész öltözékben, gyakorlatilag félmeztelenül lépett ki az utcára a sztárok kedvelt helye, a Gigi Paris felé. Hatalmas melleit csak egy-egy vékony szalag takarta, nézze meg pár lesifotón!

Kényszerítik vagy magától ilyen?

Bianca Censori nem először jelenik meg szinte meztelenül a nyilvánosság előtt: volt, hogy zuhanyfüggönyhöz vagy óvszerhez hasonlított, átlátszó nejlonba csomagolta a testét, máskor egy ruhának aligha mondható szövetdarabot választott az esti partira.

Kérdés persze, hogy Bianca Censori magától választja-e ezeket a merész darabokat, netán az exhibicionista Kanye West kötelezi erre – aminek azért ellentmond, hogy a nő egyedül is így jelent meg. Ettől eltekintve Bianca Censoriért egyébként már a családtagjai is aggódnak, attól tartanak, hogy Kanye West szexrabszolgát csinált belőle, miután a közösségi oldalakról is letiltotta, elzárva tartja a külvilágtól.

Orgiák és irodai szexpartik

Kanye Westet nemrég szexuális zaklatás miatt perelte be a volt asszisztense, Lauren Pisciotta, aki a bírósági keresetben korábbi főnöke és a felesége szexuális szokásairól is írt.

Pisciotta többek között arról számolt be, hogy személyi asszisztensként nőket is kellett leszerveznie Kanye Westnek és a feleségének, Biana Censorinak, a házaspár ugyanis gyakran tartott orgiákat. Kanye West állítólag egy ötfős orgiáról részletesen be is számolt Pisciottának, egy alkalommal pedig az irodában vette rá Bianca Censorit és más nőket, hogy orálisan elégítsék ki őt és a jelenlévő férfiakat.