Újabb hírek jöttek a súlyos beteg Katalin hercegné állapotáról

A rákos beteg Katalin hercegné egyre jobban van, amit mit sem bizonyít jobban, mint hogy néhány héttel ezelőtt visszatért III. Károly király hivatalos születésnapi ünnepségére. A figyelem akkor jórészt Katalinra összpontosult, ugyanis szinte az utolsó pillanatig bizonytalan volt, hogy a walesi hercegnő részt tud-e venni a hagyományosnak mondható ceremónián. A walesi hercegné korábban azt nyilatkozta, hogy reméli, hogy a nyár folyamán további nyilvános eseményen is részt vehet, ezt egészségi állapotától tette függővé.

Katalin hercegné

Fotó: httpInstagram.com/_kate_middleton_royal/

Mint írtuk, Katalin hercegné március 22-én egy szomorú videóüzenetben vallotta be, hogy rákos megbetegedéssel küzd, és jelenleg is kemoterápiás kezelést kap. Azt viszont még nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan milyen típusú daganatot diagnosztizáltak nála. Állítólag többen is tudomás szereztek Katalin betegségéről, ezért felkeresték a Kensington-palotát, és azzal fenyegetőztek, hogy elárulják a diagnózist, ez pedig hatalmas botrányt okozott volna. A walesi hercegné ezért jobbnak látta, hogy miután beszélt gyerekeivel, és megnyugtatta őket, a nyilvánosságra hozza a diagnózist.

Katalin hercegné egyre jobban van, amit egy szakértő is megerősített, most ennek legnagyobb bizonyítéka, hogy váratlanul és meglepetésszerűen megjelent a wimbledoni teniszbajnokságon kislányával, Sarolta hercegnővel, miközben kísérleti megelőző kemoterápiás kezelése még folyamatban van. A walesi hercegnőt a 9 éves kislányával látták besétálni az All England Lawn Tennis and Croquet Clubban megrendezett nagyszabású tenisztornára. Katalin hercegné egy lila ruhát vett fel a nagy visszatérésére, míg Saroltának egy tengerészkék-fehér pöttyös ruhát és fehér balerinacipőt választott. A megjelenéséről készült, hivatalos képeket először a walesi herceg és hercegné hivatalos Instagram-oldalán közölték, itt tudja megnézni.

Robert Jobson, a hamarosan megjelenő Catherine, the Princess of Wales: a Biography of the Future Queen című könyv szerzője csütörtökön a People-nek azt mondta, hogy a leendő királyné "korábban a naptár szerint élte az életét, de most már a saját életét éli, és a naptár csak utána jön." Ezzel arra utalt, hogy vannak bizonyos előre megtervezett programok, amiket nem mond le, de vannak események, amelyeken megjeleni. „Vissza fog térni, de amikor az embernek ilyen élménye van, az megváltoztatja a perspektíváját és a dolgok rendjét” - tette hozzá, utalva persze a súlyos betegségre.