Újabb részletek derültek ki a rákos beteg Katalin hercegné állapotáról

A rákos beteg Katalin hercegné egyre jobban van, amit mit sem bizonyít jobban, mint hogy néhány héttel ezelőtt visszatért III. Károly király hivatalos születésnapi ünnepségére. A figyelem akkor jórészt Katalinra összpontosult, ugyanis szinte az utolsó pillanatig bizonytalan volt, hogy a walesi hercegnő részt tud-e venni a hagyományosnak mondható ceremónián. A walesi hercegné korábban azt nyilatkozta, hogy reméli, hogy a nyár folyamán további nyilvános eseményen is részt vehet.

Úgy tűnik, hogy igaza volt, ugyanis a Wimbledonban tartott rendezvényen Vilmos herceg felesége is jelen lehet. Ez természetesen attól is függ, hogy a hercegné milyen állapotban lesz, azonban bíznak abban az emberek, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is Katalin adja át a győzteseknek járó trófeát. Azonban egészségügyi állapotán felül az orvosa tanácsa is fontos tényező, valamint mivel férje az angol labdarúgó válogatott támogatója, a csapat pedig továbbjutott az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében, így vele is össze kell majd egyeztetnie a napirendjét.

Azonban ha Katalin mégsem tudna megjelenni Wimbledonban, akkor Gloucester hercegnéje, - aki korábban a Lawn Tennis Association elnöke volt -, fogja majd átadni a nyereményeket - írja a Daily Mail.

Ma már jobban viseli a kemoterápiát

Egy bennfentes pár héttel ezelőtt azt nyilatkozta, hogy Katalin nagyon nehezen viseli a kemoterápiás kezeléseket, egyre rosszabbul van tőle. Családja mellette áll, azonban egyre kimerültebb, hányingerrel és hányással küzd, és egyéb, kellemetlen mellékhatások is megnehezítik a mindennapjait. Úgy tűnik, hogy azonban ez már a múlté, ugyanis szervezete már sokkal jobban reagál a terápiára, amit Katie Nicholl királyi szakértő is megerősített.

"Jobban tűri ezt a megelőző kemoterápiát.

Azt hiszem, az elején nehéz volt neki.

Ezek erős gyógyszerek, amiket szed, de már jobban tűri, és jobban van"- osztotta meg.

Elárulta azt is, hogy Katalin ma már sokkal több időt tölt a szabadban, főleg gyerekei társaságában látható a saját kertjükben. Jól halad a kemoterápiás kezelése, de még nincs túl a betegségen.