Kiderült, mikor tér vissza Katalin hercegné

A rákos beteg Katalin hercegné egyre jobban van, amit mit sem bizonyít jobban, mint hogy néhány héttel ezelőtt visszatért III. Károly király hivatalos születésnapi ünnepségére. A walesi hercegné korábban azt nyilatkozta, hogy reméli, hogy a nyár folyamán további nyilvános eseményen is részt vehet.

Úgy tűnik, hogy igaza volt, ugyanis a Wimbledonban tartott tenisztornán Vilmos herceg felesége is jelen lehet. Ez természetesen attól is függ, hogy a hercegné milyen állapotban lesz, azonban bíznak abban az emberek, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is Katalin adja át a győzteseknek járó trófeát. Azonban egészségügyi állapotán felül az orvosa tanácsa is fontos tényező.

Úgy tűnik, hogy Katalin sokkal jobban van, ugyanis a Kensington Palota közleménye szerint Novak Djokovicnak, vagy Carlos Alcaraznak adja majd át a díjat. A mai női döntőn azonban nem lesz ott, a női bajnoki trófeát a walesi hercegné helyett Debbie Jevans adja majd át Jasmine Paolininek, vagy Barbora Krejcikovának a női döntőt követően.

Katalin nyolc éve az All England Club védnöke, miután Erzsébet királynőtől átvette a megtisztelő címet. Katalin hercegné 2016 óta minden évben részt vesz a döntőkön, és maga adja át a trófeákat.

Debbie Jevans még korábban azt nyilatkozta, hogy a klub semmiben nem korlátozza a hercegnét, és remélik, hogy el tudja látni a feladatát, de ha nem, azt is megértik. Az a legfontosabb, hogy hogy minél hamarabb meggyógyuljon - írja a Daily Mail.

Vilmos herceg mindenben támogatja őt

A hercegné hangsúlyozta, hogy jelenleg a gyógyulására szeretne koncentrálni, éppen ezért elvonult a nyilvánosság előtt, családja pedig mindenben maximálisan támogatja őt. A királyi pár egy közeli ismerőse elárulta, hogy a walesi hercegné állapota fokozatosan javul, ami Vilmosnak is köszönhető.

"Vilmos nagyon pozitív Katalin és a gyerekek miatt. Katalin állapota folyamatosan javul, ő pedig mindent megtesz, hogy ezt elősegítse" - hangsúlyozta.

Hozzátette, hogy a közösségi médiának nagy szerepe van abban, hogy a királyi család tagjai állandóan idegeskednek, ugyanis különféle teóriák jelennek meg mind Katalin hercegné, mind pedig III. Károly király betegségét illetően